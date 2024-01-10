У Німеччині лідер ХДС Мерц висловився за надання Україні ракет Taurus

Про це пише Rheinische Post.

"Вагання щодо постачання крилатих ракет Taurus мають припинитися. Шольц повинен нарешті відмовитися від своєї стриманості в цьому питанні. Це надзвичайно допомогло б Україні", - заявив Мерц.

Він також привітав заклик Шольца до союзників активізувати свої зусилля для України, проте наголосив, що це також має стосуватися самої Німеччини.

За його словами, у разі згоди федерального уряду на постачання Україні крилатих ракет "заява канцлера також викликала б більше довіри".