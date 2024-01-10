У Німеччині лідер ХДС Мерц висловився за надання Україні ракет Taurus
Лідер Християнсько-демократичного союзу (ХДС) Німеччини Фрідріх Мерц закликав канцлера Олафа Шольца не зволікати з подальшими поставками крилатих ракет Taurus в Україну
Про це пише Rheinische Post.
"Вагання щодо постачання крилатих ракет Taurus мають припинитися. Шольц повинен нарешті відмовитися від своєї стриманості в цьому питанні. Це надзвичайно допомогло б Україні", - заявив Мерц.
Він також привітав заклик Шольца до союзників активізувати свої зусилля для України, проте наголосив, що це також має стосуватися самої Німеччини.
За його словами, у разі згоди федерального уряду на постачання Україні крилатих ракет "заява канцлера також викликала б більше довіри".
- Експрезидент ФРН Йоахім Гаук виступив за надання Україні далекобійних ракет Taurus та критикував "обережну" позицію німецького уряду стосовно надання цих боєприпасів.
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