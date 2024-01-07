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"Не можу зрозуміти, чому ми вагаємося з постачанням цієї зброї та інших боєприпасів": експрезидент ФРН про постачання Україні Taurus

7 січня, 2024 неділя
14:40
Світ Експрезидент ФРН Йоахім Гаук

Експрезидент ФРН Йоахім Гаук виступає за надання Україні далекобійних ракет Taurus та критикує "обережну" позицію німецького уряду стосовно надання цих боєприпасів

Про це пише DW.

Йоахім Гаук вважає, що неналежна підтримка України в боротьбі з Росією та, власне, ненадання далекобійних ракет Taurus веде "не тільки до зниження шансів України, а й до посилення загрози для вільного світу".

"Я не розуміюся на військовій справі, але я розмовляв із людьми, які володіють необхідними військовими знаннями. І після цих розмов більше не можу зрозуміти, чому ми вагаємося з постачанням цієї зброї та інших боєприпасів", - каже Йоахім Гаук.

Також колишній федеральний президент зауважив, що не існує міжнародної правової заборони на надання збройної допомоги жертві агресії. 

"Ось чому нам дозволено це робити. І ми повинні це зробити - використовуючи все, що є в нашому розпорядженні. Без жодних "якщо" і "але". Тому що перемога Росії поставить під загрозу в середньостроковій перспективі також безпеку інших європейських держав", - підкреслив Гаук.

ракети Taurus

Фото: Getty Images

 

Ракети Taurus для України: що відомо

У травні 2023 року стало відомо, що Україна попросила в Німеччини далекобійні ракети.

Наприкінці червня минулого року міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус сказав, що ФРН не має наміру передавати Україні ці ракети.

У серпні нардеп Чернєв із посиланням на власні джерела повідомив, що у  бундестазі досягли консенсусу щодо передачі Україні ракет Taurus. Водночас німецьке видання Spiegel повідомило, що канцлер Олаф Шольц хоче внести технічні модифікації у ракети, щоб унеможливити удари Києвом по російській території. Водночас посол України в Німеччині Олексій Макеєв виступив проти обмеження дальності далекобійних ракет Taurus.

Міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок наприкінці серпня закликала пришвидшити рішення щодо постачання Україні ракет дальнього радіуса дії, бо кожен день важливий. А в середині вересня німецькі депутати написали листа Шольцу із закликом ухвалити рішення на користь України.

2 січня 2024 року голова комітету бундестагу з питань оборони, представниця Вільної демократичної партії Марі-Агнес Штрак-Циммерманн знову закликала надати ці ракети України.

Довідка: Taurus KEPD 350/150 – дозвукова авіаційна оперативно-тактична крилата ракета великої дальності класу "повітря-поверхня" для високоточних ударів та ураження високозахищених та заглиблених цілей без заходу ракетоносія в зону ППО противника. Базова модель KEPD-350 має тандемну бетонобійну бойову частину масою 481 кг, вага вибухової речовини – близько 50 кг. Маса заправленої – 1360 кг, порожньої – 1080 кг. Гранична дальність польоту – не менше 500 км.

  • 3 січня речник уряду ФРН Штеффен Гебештрайт заявив, що його країна все ще не готова надати ракети Taurus попри те, що засуджує нещодавні масовані обстріли України.
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