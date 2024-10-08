У Німеччині почали розслідування щодо депутата, який володіє цибулевою плантацією в Білорусі

Про це пише Spiegel.

"Ми, саксонська AFD, вітаємо той факт, що цю справу тепер розслідують юридично чисто і з урахуванням фактів. Ми довіряємо незалежній саксонській судовій системі", - прокоментував генеральний секретар AFD Ян Цверг справу щодо Йорга Дорнау.

Водночас у партії наголосили, що допоки триває розгляд справи, діє презумпція невинуватості, та додали, що не коментуватимуть подальші процеси.

Про цибулеву ферму Йорга Дорнау в Білорусі

Білоруське видання Reform.News опублікувало матеріал, в якому йшлось про те, що німецький депутат від проросійської партії "Альтернатива для Німеччини" Йорг Дорнау залучає білоруських політв'язнів для робіт на своїй цибулевій плантації в Білорусі.

Журналісти казали, що Йорг Дорнау уклав угоду з Центром ізоляції правопорушників (ЦІП) у білоруському місті Ліда та регулярно залучав політв'язнів для робіт на своїй цибулевій плантації. Їм платили близько 5 євро на день.

Один із політв'язнів, якого долучили до робіт на фермі, розповідав, що працювати на плантації доводилося з 7-ї до 18-ї години без їжі та води. Водночас він наголосив, що робота не була примусовою. Зароблені гроші мали піти в рахунок утримання в ЦІПі.