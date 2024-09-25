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Німецький депутат від проросійської партії має ферму в Білорусі, на якій працюють політв'язні, - розслідування

Юлія Лаврук
25 вересня, 2024 середа
11:59
Світ прапор Білорусі

Німецький депутат від проросійської партії "Альтернатива для Німеччини" Йорг Дорнау залучає білоруських політв'язнів для робіт на своїй цибулевій плантації в Білорусі

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Про це йдеться у матеріалі білоруського видання Reform.News.

Журналісти кажуть, що Йорг Дорнау уклав угоду з "Центром ізоляції правопорушників" (ЦІП) у білоруському місті Ліда та регулярно залучав політв'язнів для робіт на своїй цибулевій плантації. Їм платили близько 5 євро на день. 

Виданню вдалось поспілкуватися з одним з політв'язнів Андрієм (ім'я змінено), якого залучили до робіт на фермі німецького депутата.

Його затримали у лютому 2024 року і відправили на 15 діб у ЦІП за вподобайку під постом у соціальних мережах. За словами Андрія, працювати на плантації доводилося з 7-ї до 18-ї години без їжі та води. 

Чоловік також розповів, що між компанією депутата Дорнау та ЦІП було підписано договір підряду і наголосив, що робота не була примусовою. Зароблені гроші мали піти в рахунок утримання в ЦІПі.

"Згода на роботу підписувалася щоденно. Якщо старшина вважав, що затриманий добре працює, йому давали зарплату. Лідському відділу поліції платили 30 рублів, затриманим - близько 20. Цибулю сортували для торгової мережі "Євроопт"", - сказав Андрій.

Як пише видання, Йорг Дорнау у 2016 році приєднався до ультраправої проросійської партії "Альтернатива для Німеччини". У жовтні 2020 року він зареєстрував у Білорусі підприємство "Цибулька-Бел".

Згідно із законом про Саксонський парламент, депутатам не забороняється вести підприємницьку діяльність. Проте Дорнау приховав свій бізнес у Білорусі, тим самим порушивши зобов'язання щодо звітності. За це його оштрафували на 20 862 євро.

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Теги:
Білорусь
Німеччина
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