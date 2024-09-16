З нагоди Дня народної єдності: Лукашенко помилував 37 людей, засуджених за екстремізм

Про це інформує офіс президента Білорусі.

"Це черговий жест гуманізму з боку держави щодо тих, хто оступився", - йдеться у повідомленні.

Згідно з повідомленням, серед помилуваних - шестеро жінок, люди, які мають хронічні захворювання, інваліди та пенсіонери.

Зазначається, що всі помилувані розкаялися і просили дати їм можливість повернутися на свободу та вести законослухняний спосіб життя.

Документ підписано 16 вересня. Клопотання засуджених додатково вивчала Комісія, очолювана Генеральним прокурором Андрієм Шведом.