З нагоди Дня народної єдності: Лукашенко помилував 37 людей, засуджених за екстремізм
Напередодні Дня народної єдності, який відзначається в Білорусі 17 вересня, президент Олександр Лукашенко підписав указ про помилування 37 людей, засуджених за екстремістську діяльність
Про це інформує офіс президента Білорусі.
"Це черговий жест гуманізму з боку держави щодо тих, хто оступився", - йдеться у повідомленні.
Згідно з повідомленням, серед помилуваних - шестеро жінок, люди, які мають хронічні захворювання, інваліди та пенсіонери.
Зазначається, що всі помилувані розкаялися і просили дати їм можливість повернутися на свободу та вести законослухняний спосіб життя.
Документ підписано 16 вересня. Клопотання засуджених додатково вивчала Комісія, очолювана Генеральним прокурором Андрієм Шведом.
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Під час нічної атаки на Україну 16 вересня російський ударний безпілотник залетів на територію Білорусі з Київської області. Авіацію не підіймали.
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