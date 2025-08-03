У Новій Зеландії заарештували жінку, яка перевозила дворічну дівчинку у валізі під час автобусної подорожі
У Новій Зеландії поліція заарештувала 27-річну жінку, яка перевозила дворічну дівчинку у валізі під час автобусної подорожі
Про це повідомляє BBC.
У поліції розповіли, що правоохоронців викликали на автобусну зупинку в містечку Кайвака на півночі країни після того, як одна пасажирка попросила відкрити багажне відділення.
"Водій занепокоївся, коли помітив, що валіза рухається. Коли він відкрив її, всередині виявили дворічну дівчинку", - йдеться в заяві поліції.
Повідомляється, що 27-річну жінку заарештували та висунули їй обвинувачення у жорстокому поводженні з дитиною та недогляді за нею.
"За попередніми даними, дівчинці було дуже спекотно, однак видимих тілесних ушкоджень не виявлено", - зазначили в поліції.
Дитину доправили до лікарні для медичного обстеження. Наразі не розголошується, чи є затримана жінка родичкою дівчинки.
Очікується, що жінка постане перед окружним судом Норт-Шору в понеділок.
"Ми хочемо висловити подяку і похвалити водія автобуса, який помітив, що щось не так, і миттєво відреагував, тим самим запобігши потенційно трагічним наслідкам", - наголосили в поліції.
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