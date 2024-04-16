У Пакистані через зливи й блискавку загинула 41 людина

Про це інформує AFP.

Зокрема, у найбільш густонаселеній провінції Пакистану Пенджабі внаслідок ударів блискавки з п'ятниці по неділю загинула 21 людина.

У провінції Белуджистан загинули щонайменше вісім людей, семеро від удару блискавки. У цьому регіоні 25 районів постраждали від дощів, а деякі райони були затоплені. Крім того, у провінції закрито школи.

Ще четверо людей загинули внаслідок ДТП, пов’язаних із затопленням доріг, у південній провінції Сінд.

У північно-західній провінції Хайбер-Пахтунхва під час сильної зливи обвалилися будинки, внаслідок чого загинули вісім людей, серед них - діти.

Національне управління зі стихійних лих Пакистану (NDMA) попередило про можливість зсувів та раптових повеней, оскільки найближчими днями очікуються дощі.