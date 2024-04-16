У Пакистані через зливи й блискавку загинула 41 людина
Від п'ятниці, 12 квітня, Пакистан накрила масштабна негода. Через зливи та від ударів блискавки вже загинула щонайменше 41 людина
Про це інформує AFP.
Зокрема, у найбільш густонаселеній провінції Пакистану Пенджабі внаслідок ударів блискавки з п'ятниці по неділю загинула 21 людина.
У провінції Белуджистан загинули щонайменше вісім людей, семеро від удару блискавки. У цьому регіоні 25 районів постраждали від дощів, а деякі райони були затоплені. Крім того, у провінції закрито школи.
Ще четверо людей загинули внаслідок ДТП, пов’язаних із затопленням доріг, у південній провінції Сінд.
У північно-західній провінції Хайбер-Пахтунхва під час сильної зливи обвалилися будинки, внаслідок чого загинули вісім людей, серед них - діти.
Національне управління зі стихійних лих Пакистану (NDMA) попередило про можливість зсувів та раптових повеней, оскільки найближчими днями очікуються дощі.
- На початку березня віддалені райони Пакистану накрили крижані дощі та снігопади, що спричинили загибель щонайменше 35 людей, ще десятки отримали поранення.
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