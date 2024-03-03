У Пакистані стались обвалення будинків і зсуви ґрунту через сильні дощі: щонайменше 29 людей загинули, 50 постраждали

Про це повідомляє AP.

Одночасно в країні йде сильний снігопад.

У різних районах провінції Хайбер-Пахтунхва, що межує з Афганістаном, відомо про 23 смерті, починаючи з вечора четверга, йдеться в заяві провінційного управління з ліквідації наслідків стихійних лих.

П'ятеро людей загинули в південно-західній провінції Белуджистан після того, як прибережне місто Гвадар затопило, що змусило владу евакуювати людей човнами.

Також повідомляється про жертви та збитки в Кашмірі, що знаходиться під управлінням Пакистану, йдеться в окремій заяві Національного управління з ліквідації наслідків стихійних лих.

Надзвичайна допомога надається людям у постраждалих районах, а важка техніка використовується для прибирання сміття, яке заблокувало автомагістралі, додає агентство.

За словами представника північного регіону Гілгіт Балтистан Файзулли Фарака, шосе Каракорум, яке з’єднує Пакистан з Китаєм, у деяких місцях все ще заблоковано через зсуви.

Влада рекомендує туристам не їхати на північ через погодні умови. Минулого тижня кілька відвідувачів застрягли там через проливні дощі.