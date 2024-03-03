У Пакистані стались обвалення будинків і зсуви ґрунту через сильні дощі: щонайменше 29 людей загинули, 50 постраждали
3 березня у Пакистані щонайменше 29 людей загинули, ще 50 отримали поранення внаслідок сильних дощів, які пройшли по всій країні за останні 48 годин, спричинивши обвалення кількох будинків і зсуви ґрунту
Про це повідомляє AP.
Одночасно в країні йде сильний снігопад.
У різних районах провінції Хайбер-Пахтунхва, що межує з Афганістаном, відомо про 23 смерті, починаючи з вечора четверга, йдеться в заяві провінційного управління з ліквідації наслідків стихійних лих.
П'ятеро людей загинули в південно-західній провінції Белуджистан після того, як прибережне місто Гвадар затопило, що змусило владу евакуювати людей човнами.
Також повідомляється про жертви та збитки в Кашмірі, що знаходиться під управлінням Пакистану, йдеться в окремій заяві Національного управління з ліквідації наслідків стихійних лих.
Надзвичайна допомога надається людям у постраждалих районах, а важка техніка використовується для прибирання сміття, яке заблокувало автомагістралі, додає агентство.
За словами представника північного регіону Гілгіт Балтистан Файзулли Фарака, шосе Каракорум, яке з’єднує Пакистан з Китаєм, у деяких місцях все ще заблоковано через зсуви.
Влада рекомендує туристам не їхати на північ через погодні умови. Минулого тижня кілька відвідувачів застрягли там через проливні дощі.
- У східній провінції Нурістан в Афганістані внаслідок зсуву через сильний снігопад загинули 25 людей, ще 8 зазнали поранень.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- USD 38.01 Купівля 38.01Продаж 38.55
- EUR Купівля 41.09Продаж 41.93
- Актуальне
- Важливе