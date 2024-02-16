У палаті представників презентували альтернативний двопартійний законопроєкт із допомогою Україні

Про це повідомляє The Hill.

У матеріалі зазначено, що пропозицію зробили, аби вийти з глухого кута щодо допомоги Києву "на тлі попереджень про те, що українським силам бракує зброї".

Республіканець Браян Фіцпатрік, який брав участь у переговорах щодо нового законопроєкту, розповів, що проголосував би за альтернативу сенату із $95 млрд на допомогу Україні, Ізраїлю і Тайваню. Він визнав, що спікер Майк Джонсон "зіткнувся зі складною ситуацією в палаті представників", тому новий проєкт закону має бути компромісним для всіх.

У законопроєкті йдеться, зокрема, про посилення заходів безпеки на кордоні США, чого бажають консерватори палати представників і персонально спікер Майк Джонсон, який відмовився провести голосування за ухвалений раніше сенатом документ.

Проєкт закону "Про захист кордонів та захист демократій" (H.R.7372) передбачає виділення $66,32 млрд міністерству оборони США на підтримку країн, що перебувають у стані бойових дій. Також йдеться про виділення близько $47 млрд Україні, $10 млрд Ізраїлю, $5 млрд - для Індо-Тихоокеанського регіону та $2 млрд на операції Центрального командування США.