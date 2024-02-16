У палаті представників презентували альтернативний двопартійний законопроєкт із допомогою Україні
Двопартійна група поміркованих конгресменів палати представників США оприлюднила законопроєкт про додаткове фінансування задля допомоги Україні, Ізраїлю та Тайваню. Він також містить заходи щодо посилення безпеки кордону США
Про це повідомляє The Hill.
У матеріалі зазначено, що пропозицію зробили, аби вийти з глухого кута щодо допомоги Києву "на тлі попереджень про те, що українським силам бракує зброї".
Республіканець Браян Фіцпатрік, який брав участь у переговорах щодо нового законопроєкту, розповів, що проголосував би за альтернативу сенату із $95 млрд на допомогу Україні, Ізраїлю і Тайваню. Він визнав, що спікер Майк Джонсон "зіткнувся зі складною ситуацією в палаті представників", тому новий проєкт закону має бути компромісним для всіх.
У законопроєкті йдеться, зокрема, про посилення заходів безпеки на кордоні США, чого бажають консерватори палати представників і персонально спікер Майк Джонсон, який відмовився провести голосування за ухвалений раніше сенатом документ.
Проєкт закону "Про захист кордонів та захист демократій" (H.R.7372) передбачає виділення $66,32 млрд міністерству оборони США на підтримку країн, що перебувають у стані бойових дій. Також йдеться про виділення близько $47 млрд Україні, $10 млрд Ізраїлю, $5 млрд - для Індо-Тихоокеанського регіону та $2 млрд на операції Центрального командування США.
- 8 лютого за розгляд проєкту закону з зовнішньою допомогою загальним обсягом $95 мільярдів віддали голоси 67 сенаторів. Після узгодження поправок сенат мав проголосувати по суті законопроєкту та передати його на розгляд палати представників.
- У ніч на 13 лютого сенат США припинив дебати щодо допомоги Україні, що відкрило шлях до основного голосування.
- 13 лютого сенат США проголосував за законопроєкт про допомогу Україні, Ізраїлю і Тайваню. Тепер рішення за палатою представників.
- 14 лютого Майк Джонсон заявив, що наразі республіканці не мають у планах голосувати за законопроєкт щодо допомоги Україні, Ізраїлю й Тайваню, адже США мають подбати про свої проблеми, перш ніж розв’язувати їх у всьому світі.
- Законодавці Сполучених Штатів Америки шукають "план Б", аби ухвалити допомогу Україні попри опір спікера палати представників.
- 16 лютого палата представників США пішла на канікули до кінця лютого, вони не проголосували за ухвалений Сенатом законопроєкт із пакетом допомоги Україні.
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