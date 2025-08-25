У ПАР застерегли жінок від пропозицій роботи в РФ, які поширюють у соцмережах

Про це пише Bloomberg.

"Так звані робочі можливості, рекламовані в соціальних мережах на посади в Росії, не сприяють будь-якому втручанню уряду. Ми закликаємо нашу молодь бути пильною", – йдеться в заяві міністерства.

Агентство зауважує, що таке попередження зʼявилося після інформації, що російські підприємства, зокрема те, яке вже звинувачували в обмані молодих жінок для роботи на заводі з виробництва дронів, націлилися на робочу силу з ПАР.

У матеріалі зазначають: підрозділ російської особливої економічної зони Алабуга Alabuga Start, який займається підбором персоналу, активізував дії для найму жінок з ПАР 18-22 років для виробництва БПЛА, які потім Москва використовує для атак на Україну.

"Посольство взяло до уваги зростаюче занепокоєння щодо програми Alabuga Start, спричинене статтею Bloomberg. Посольство не має інформації, крім тієї, що поширюється через деякі упереджені ЗМІ, про те, що іноземні громадяни піддаються примусовій праці чи їх обманюють у певних діях", – заявили в Росії.

Водночас минулого тижня МЗС ПАР оголосило, що знає про програму Алабами та "активно розслідує повідомлення про іноземні програми, які вербують південноафриканців під фальшивим приводом".