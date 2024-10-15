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У Пентагоні назвали навчання Китаю біля Тайваню безвідповідальними та дестабілізаційними

Світлана Кравченко
15 жовтня, 2024 вiвторок
09:07
Світ

У США відреагували на військові навчання Китаю біля Тайваню, що розпочалися 14 жовтня, і назвали це провокаційною й безвідповідальною поведінкою

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Про це йдеться у заяві прессекретаря Пентагону генерал-майора Пета Райдера.

"Ми уважно стежили за навчаннями Народно-визвольної армії Китаю Joint Sword 2024B навколо Тайваню. Ця військова операція тиску є безвідповідальною, непропорційною та дестабілізаційною", – наголосив представник міноборони США. 

У Пентагоні також наголосили, що виступ із промовою президента Тайваню – це давня традиція. Його промова завжди орієнтована на внутрішні справи держави та історично це ніколи не викликало особливої реакції з боку Китаю. Проте цього разу КНР обрала цю нагоду для "провокаційних військових дій".

Попри це США впевнені у своїй сильній позиції в Індо-Тихоокеанському регіоні. У заяві Пентагону зазначили, що весь світ зацікавлений у стабільності через Тайванську протоку та США разом із союзниками і далі працюватимуть над просуванням плану "вільного та відкритого" Індо-Тихоокеанського регіону, попри "дестабілізаційну поведінку" Китаю.

  • Збройні сили КНР 14 жовтня розпочали новий раунд військових навчань поблизу Тайваню. У Пекіні їх назвали попередженням "сепаратизму" влади острова.
  • Пізніше міністерство оборони Тайваню заявило, що виявило рекордну кількість літаків Китаю - 153, які брали участь у військових навчаннях навколо острова.
Теги:
Китай
Пентагон
Тайвань
США
Військові новини
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