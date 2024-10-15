У Пентагоні назвали навчання Китаю біля Тайваню безвідповідальними та дестабілізаційними
У США відреагували на військові навчання Китаю біля Тайваню, що розпочалися 14 жовтня, і назвали це провокаційною й безвідповідальною поведінкою
Про це йдеться у заяві прессекретаря Пентагону генерал-майора Пета Райдера.
"Ми уважно стежили за навчаннями Народно-визвольної армії Китаю Joint Sword 2024B навколо Тайваню. Ця військова операція тиску є безвідповідальною, непропорційною та дестабілізаційною", – наголосив представник міноборони США.
У Пентагоні також наголосили, що виступ із промовою президента Тайваню – це давня традиція. Його промова завжди орієнтована на внутрішні справи держави та історично це ніколи не викликало особливої реакції з боку Китаю. Проте цього разу КНР обрала цю нагоду для "провокаційних військових дій".
Попри це США впевнені у своїй сильній позиції в Індо-Тихоокеанському регіоні. У заяві Пентагону зазначили, що весь світ зацікавлений у стабільності через Тайванську протоку та США разом із союзниками і далі працюватимуть над просуванням плану "вільного та відкритого" Індо-Тихоокеанського регіону, попри "дестабілізаційну поведінку" Китаю.
- Збройні сили КНР 14 жовтня розпочали новий раунд військових навчань поблизу Тайваню. У Пекіні їх назвали попередженням "сепаратизму" влади острова.
- Пізніше міністерство оборони Тайваню заявило, що виявило рекордну кількість літаків Китаю - 153, які брали участь у військових навчаннях навколо острова.
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