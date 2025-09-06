У Пентагоні обурені ребрендингом міністерства: доведеться змінювати символіку понад 700 тис. обʼєктам, - Politico
Співробітники Пентагону, який президент Дональд Трамп перейменував на міністерство війни США, обурені ребрендингом, бо він коштуватиме мільйони доларів та не матиме жодного впливу на розрахунки Китаю та Росії
Про це пише Politico.
Наразі деталі наказу Трампа точно незрозумілі, однак Вашингтону, ймовірно, доведеться змінити символіку міноборони для понад 700 тис. обʼєктів у 40 державах та 50 штатах. Так, змінити потрібно буде бланки, серветки, вишиті для посадовців куртки, а також сувеніри в магазинах Пентагону.
"Це виключно для вітчизняної політичної аудиторії. Це не тільки коштуватиме мільйони доларів, але й матиме абсолютно нульовий вплив на китайські чи російські розрахунки. Гірше того, це буде використано нашими ворогами, щоб зобразити Сполучені Штати як розпалювачі війни та загрозу міжнародній стабільності", – висловився ексчиновник міноборони США.
Видання зауважує: для офіційного перейменування на міністерство війни, ймовірно, потрібно затвердження в Конгресі. Проте джерела стверджують, що адміністрація Трампа шукає способи для уникнення цього голосування.
- У пʼятницю, 5 вересня, президент США Дональд Трамп підписав указ, яким перейменував міністерство оборони на міністерство війни.
