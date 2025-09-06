У Пентагоні обурені ребрендингом міністерства: доведеться змінювати символіку понад 700 тис. обʼєктам, - Politico

Про це пише Politico.

Наразі деталі наказу Трампа точно незрозумілі, однак Вашингтону, ймовірно, доведеться змінити символіку міноборони для понад 700 тис. обʼєктів у 40 державах та 50 штатах. Так, змінити потрібно буде бланки, серветки, вишиті для посадовців куртки, а також сувеніри в магазинах Пентагону.

"Це виключно для вітчизняної політичної аудиторії. Це не тільки коштуватиме мільйони доларів, але й матиме абсолютно нульовий вплив на китайські чи російські розрахунки. Гірше того, це буде використано нашими ворогами, щоб зобразити Сполучені Штати як розпалювачі війни та загрозу міжнародній стабільності", – висловився ексчиновник міноборони США.

Видання зауважує: для офіційного перейменування на міністерство війни, ймовірно, потрібно затвердження в Конгресі. Проте джерела стверджують, що адміністрація Трампа шукає способи для уникнення цього голосування.