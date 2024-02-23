У переліку 10 осіб і 153 організації: Канада оголосила додаткові санкції проти РФ

Про це інформує сайт канадського уряду.

"Канада оголошує ці санкції у координації з Великою Британією та США. Повномасштабне вторгнення президента Володимира Путіна в Україну триває вже майже 2 роки після його початку. Ці санкції зосереджені на сферах, які впливають на здатність російського уряду продовжувати незаконне і невиправдане вторгнення в Україну", - йдеться у пресрелізі.

Санкції спрямовані проти фізичних та юридичних осіб, які підтримують російську армію через фінансування, логістику та ухилення від санкцій. До переліку потрапили помічник Путіна, а також високопосадовці приватних і державних компаній, зареєстрованих у Росії та на Кіпрі.

Згідно з повідомленням, більшість суб'єктів, що потрапили під санкції, є частиною російського військово-промислового комплексу, надаючи науково-дослідні розробки, виробництво, ремонтні роботи та інші товари та послуги міністерству оборони Росії.

Окрім цього Канада оголосила про заборону на експорт до Росії товарів, які можуть бути використані для зміцнення свого військово-промислового комплексу. Заборона стосується 20 найменувань товарів, які використовуються Росією для виробництва та виготовлення озброєнь.

"Сьогодні ми надсилаємо чіткий сигнал російським офіційним особам та організаціям, якими вони керують: "Ми підтримуємо народ України, який мужньо захищає свої права перед обличчям невиправданих і агресивних дій Путіна". Ми продовжуватимемо застосовувати підривні заходи проти російського уряду, спрямовані на те, щоб позбавити його можливості вести незаконну війну, доки суверенітет і територіальна цілісність України не будуть повністю відновлені", - наголосила очільниця дипломатичного відомства Канади.