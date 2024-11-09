У Південній Кореї заявили, що КНДР другий день поспіль глушить GPS у зоні Корейського півострова
Військові Південної Кореї повідомили, що Північна Корея вдруге за два дні здійснює атаки з глушіння GPS-сигналу, через що постраждали кілька кораблів і десятки цивільних літаків у районі Жовтого моря
Про це інформує Yonhap.
Як кажуть у комітеті начальників штабів збройних сил Південної Кореї, 9 листопада Північна Корея другий день поспіль здійснювала атаки з глушіння сигналу GPS в районах Хеджу та Кесон. Через це сталися проблеми для суден і цивільних літаків.
"Північна Корея повинна негайно припинити провокацію з використанням GPS", – заявили військові Південної Кореї.
Вони також наголосили, що відповідальність за будь-які наслідки лежатиме на Пхеньяні.
Зазначається, що атаки цього тижня супроводжувалися слабшим сигналом у порівнянні з інцидентами наприкінці травня – початку червня поблизу північно-західних прикордонних районів. У червні Південна Корея звернулася до Міжнародного союзу електрозв’язку (МСЕ), Міжнародної організації цивільної авіації (ІКАО) та Міжнародної морської організації (ІМО) з проханням відреагувати на порушення.
Водночас ІКАО висловила серйозну стурбованість діями КНДР, офіційно згадуючи країну у своїх рішеннях.
- Минулого місяця південнокорейські військові заявили, що виявили GPS-датчики в деяких повітряних кулях зі сміттям, які відправляє через кордон КНДР.
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