У Північній Ірландії поліція виявила у чоловіка канабіс, вартістю понад $1,5 млн

Про це повідомляє ВВС.

Зазначається, що вулична вартість канабісу становить 1,25 мільйона фунтів стерлінгів (понад 1,5 мільйона доларів США). Речовини вилучили вранці неділі у результаті спільної операції детективів воєнізованої оперативної групи із боротьби зі злочинністю та портової поліції Белфаста.

41-річному чоловіку висунули обвинувачення у зберіганні наркотиків класу В з метою подальшого збуту після вилучення «великої партії» наркотичних речовин у порту північноірландської столиці.

Пізніше обвинувачений має постати перед магістратським судом Белфаста.