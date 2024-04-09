У Північній Ірландії поліція виявила у чоловіка канабіс, вартістю понад $1,5 млн
У порту Белфаста у Північній Ірландії, у чоловіка вилучили велику партію канабісу, вартість якого складає понад $1,5 млн
Про це повідомляє ВВС.
Зазначається, що вулична вартість канабісу становить 1,25 мільйона фунтів стерлінгів (понад 1,5 мільйона доларів США). Речовини вилучили вранці неділі у результаті спільної операції детективів воєнізованої оперативної групи із боротьби зі злочинністю та портової поліції Белфаста.
41-річному чоловіку висунули обвинувачення у зберіганні наркотиків класу В з метою подальшого збуту після вилучення «великої партії» наркотичних речовин у порту північноірландської столиці.
Пізніше обвинувачений має постати перед магістратським судом Белфаста.
- 7 квітня у Франції заарештували мера міста Аваллон Джамілу Хабсауї після того, як у її будинки жандарми знайшли близько 70 кілограмів канабісу.
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