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У поліції безпеки Фінляндії попередили, що Росія може шантажувати країну заручниками

Світлана Кравченко
21 вересня, 2024 субота
13:05
Світ Фінляндія

Поліція безпеки Фінляндії заявила, що великий обмін ув’язнених між Заходом і Росією на початку серпня може спровокувати Москву й надалі використовувати заручників з Фінляндії з метою шантажу

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Про це в коментарі агентству STT сказав представник фінської Поліції безпеки (SUPO) Петтері Лалу, пише Yle.

Зазначається, що громадяни Фінляндії, які перебувають у Росії або подорожують туди, можуть стати ув’язненими. Лалу наголосив, що у Росії немає ніяких стримувальних факторів у разі, якщо її метою є звільнення важливих для неї осіб з ув’язнення.

Зокрема, одним із в’язнів, який може становити інтерес РФ у Фінляндії, може бути Воіслав Торден, якого підозрюють у воєнних злочинах в Україні у період з 2014 до 2015 років. Справою Тордена займається фінська кримінальна поліція.

"Якщо Торден так само важливий для російського керівництва, як ті особи, які були повернуті до Росії під час серпневого обміну ув’язненими, то я принаймні не бачу, що у Росії є будь-які стримувальні фактори, щоб не використати дипломатію заручників стосовно Фінляндії", – зауважив Лалу.

Представник фінської поліції безпеки додав, що SUPO уже попереджала про цю загрозу у березні, і на тлі обміну ув’язненими наприкінці літа ситуація не покращується.

  • Нагадаємо, 1 серпня Російська Федерація та кілька країн Заходу провели обмін ув'язненими: РФ відпустила з тюрми американського журналіста Wall Street Journal Евана Гершковича та морського піхотинця Пола Вілана.
Теги:
Росія
Фінляндія
обмін полоненими
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