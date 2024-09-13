У Польщі допускають передачу Україні додаткових МіГ-29, - Сікорський

Про це заявив польський міністр закордонних справ Радослав Сікорський на пресконференції з українським колегою Андрієм Сибігою.

"Ми розглядаємо можливість надання додаткових партій техніки, в тому числі, можливо, літаків МіГ-29, які сьогодні потрібні для захисту польського неба", - зазначив глава МЗС Польщі.

Також Сікорський підкреслив, що Варшава могла б передати Києву літаки із допомогою партнерів: якщо союзники сприятимуть патрулюванню повітряного простору Польщі.