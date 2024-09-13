У Польщі допускають передачу Україні додаткових МіГ-29, - Сікорський
Польща розглядає можливість передачі Україні додаткових літаків, серед яких можуть бути МІГ-29
Про це заявив польський міністр закордонних справ Радослав Сікорський на пресконференції з українським колегою Андрієм Сибігою.
"Ми розглядаємо можливість надання додаткових партій техніки, в тому числі, можливо, літаків МіГ-29, які сьогодні потрібні для захисту польського неба", - зазначив глава МЗС Польщі.
Також Сікорський підкреслив, що Варшава могла б передати Києву літаки із допомогою партнерів: якщо союзники сприятимуть патрулюванню повітряного простору Польщі.
- 19 липня посол України у Польщі Василь Зварич заявив, що Варшава може передати Києву усі наявні в неї винищувачі МіГ-29.
- 21 липня ексміністр національної оборони Польщі Януш Онишкевич заявив, що польські літаки МіГ-29 можуть з'явитися в Україні приблизно через пів року, але це залежатиме від термінів їх заміни на нові американські F-35.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- Біла Церква
- USD 41.12 Купівля 41.12Продаж 41.57
- EUR Купівля 45.45Продаж 46.1
- Актуальне
- Важливе