Головна English Львів Таблоїд
ua ru en
Головна
English Львів Таблоїд
Війна з Росією: хроніка
Погляд
Головна Війна з Росією Польща може передати Україна усі свої винищувачі МіГ-29, - посол України Зварич

Польща може передати Україна усі свої винищувачі МіГ-29, - посол України Зварич

19 липня, 2023 середа
22:25
Війна з Росією МіГ-29 ВПС Польщі

Посол України у Польщі Василь Зварич заявив, що Варшава може передати Києву усі наявні в неї винищувачі МіГ-29

Про це Зварич розповів у інтерв'ю Укрінформу.  

"Поки що передано 10 МіГ-29, але не виключено, що Польща передасть решту – близько 20 літаків цього типу, які в них ще залишаються на озброєнні", - сказав Зварич. 

Водночас він зауважив, що це станеться після того, як Польща отримає на заміну винищувачів радянського виробництва західні літаки.  

"Швидше за все це станеться після того, як до Польщі почнуть надходити літаки від країн Заходу. Цей процес уже розпочався. Польща зараз є серед 11 країн, які задекларували готовність розпочати тренування українських пілотів на F-16", - зазначив Зварич. 

Він додав, що Україна домовляється з Польщею про тренування українських пілотів на F-16. 

"Загальні тренування в рамках коаліції держав мають розпочатися у серпні. Ми перебуваємо у стадії узгодження з польською стороною щодо того, коли саме, в якій кількості й яким чином реалізовуватимуться ці домовленості по тренуванню українських пілотів у Польщі", - підсумував Зварич. 

  • У середині березня Польща зі Словаччиною погодилися передати Україні винищувачі МіГ-29. На початок Польща передала Україні 8 літаків МіГ-29.
  • 15 квітня президент Польщі Анджей Дуда заявив, що Польща передаватиме Україні МіГ-29 поступово, у міру поповнення власного парку винищувачами FA-50 та згодом F-35.
  • 17 квітня у Словаччині повідомили про прибуття в Україну усіх 13 анонсованих винищувачів МіГ-29.
  • 8 травня Польща передала Україні 10 винищувачів МіГ-29, які раніше обіцяла надати в рамках військової допомоги. 


 
Світ
Польща
допомога Україні
зброя для України
Читайте також:
збита ракета, Київ 9 травня
19 липня, 2023 середа
Ворог атакував Кропивницький ракетами
Віктор Андрусів
Автор Віктор Андрусів
18 липня, 2023 вiвторок
Чи буде Путін топити турецькі кораблі
голова МЗС Ірану Хоссейн Амір Абдоллахіян
18 липня, 2023 вiвторок
Іран заявив про підтримку територіальної цілісності України
Київ
+22°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 36.65
    Купівля 36.65
    Продаж 37.35
  • EUR
    Купівля 40.98
    Продаж 41.92
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2023, середа
19 липня
22:36
Пожежа, Маріуполь
У Маріуполі загорілась будівля Українського дому
22:22
Росія щодня продукує нові фейки
Центр протидії дезінформації оприлюднив добірку фейків про Україну за 19 липня
21:54
Російський гімнаст Іван Куляк
Росіян та білорусів допустили до міжнародних змагань з гімнастики
21:34
Генадій Труханов
З Труханова зняли електронний браслет, - прокуратура
21:27
Ференцварош - Класвік, Ліга чемпіонів
Ліга чемпіонів. "Ференцварош" зганьбився з клубом з Фарерів, результати інших матчів 1 раунду кваліфікації
21:22
Миколаївщина, обстріл
Росія обстріляла багатоповерхівку на Миколаївщині: є поранені
21:14
Ексклюзив
Андрій Іллєнко
Туреччина може опинитися у таборі ворогів Росії, - офіцер батальйону "Свобода" Іллєнко
20:44
Путін
Путін назвав умови повернення Росії до "зернової угоди"
20:30
Аналітика
Сергій Згурець, український журналіст, військовий експерт
Знищений склад боєприпасів в Криму ускладнить забезпечення військ РФ на Півдні України. Колонка Сергія Згурця
20:25
Володимир Зеленський
Удар РФ по Одесі доводить, що мішень терористів – не лише Україна, - Зеленський
20:11
Пентагон
NASAMS, снаряди, розмінування: США виділили Україні допомогу на $1,3 млрд
20:07
OPINION
Костянтин Москалець
Як жити таїнством
20:03
укриття
Українцям дали поради: що робити, якщо укриття зачинене під час тривоги
19:38
фейк
Росія поширює фейк про перепродаж української зброї на чорному ринку
19:32
Ексклюзив
Єгор Чернєв
Нардеп Чернєв назвав причину, з якої Німеччина не дає Україні ракети Taurus
19:30
Ferrexpo
Зарплати у гірничо-металургійному комплексі повернулись на довоєнний рівень, - gmk.center
19:06
поранений окупант
На Херсонщині росіяни переобладнали будинок культури на військовий шпиталь, - Генштаб
19:00
Огляд
Перемога України
Переможні новини 511 дня війни: у Криму пролунали вибухи, а ЗСУ на півдні відбили 1 км території
18:36
"Полісся", Геннадій Буткевич, Олександр Усик
Усик став футболістом новачка УПЛ "Полісся"
18:25
Міноборони РФ
РФ пригрозила вважати військовими цілями судна, що прямуватимуть до портів України
18:20
Дні Ідей на Рівненщині
Діалоги про розбудову майбутнього України: на Рівненщині відбувся День Ідей
18:11
Євген Пригожин
Пригожин у Білорусі закликав вагнерівців "дочекатися моменту, щоби проявити себе по повній"
18:07
F-16
Резніков: Думаю, перші навчання українських пілотів на F-16 розпочнуться в серпні
18:03
Педрінью, Шахтар
"Шахтар" оголосив про трансфер бразильця за 1 млн євро
18:01
OPINION
Ігор Гулик
Гопник - він і в Африці гопник
17:43
Сергій Наєв
Понад 40 км протитанкового рову, більш ніж 30 тис. мінних пасток: Наєв розповів про посилення оборони Чернігівщини
17:42
Василь Ломаченко та Анатолій Ломаченко (праворуч)
"Людина-павук" Том Холланд заявив, що Ломаченко є його улюбленим боксером
17:34
ВПС України
Україна негайно потребує посилення можливостей для повітряної війни, - Київський безпековий форум
17:26
Ексклюзив
Карта бойових дій_1107
Найближчим часом окупанти вийдуть з Бахмута й здадуться, - боєць батальйону "Свобода" Іваночко
17:23
Лео Варадкар
"Не могли порушити санкції": Дублін розслідує наявність ірландських деталей у російських "шахедах"
17:20
Частину України 20 липня очікує приємна прохолода: прогноз погоди від Наталки Діденко
17:16
Зеленський НАТО
Шахраї проводять стріми зі збором грошей від імені Зеленського
17:02
САУ 2С22 "Богдана"
"Повинні мати власну зброю": Резніков розповів про перспективи української САУ "Богдана" з калібром стандарту НАТО
16:56
тюрма
На Одещині до 15 років ув'язнення засудили зрадника, який передавав російським спецслужбам дані про ЗСУ
16:54
Оновлено
Адміністраторка USAID Пауер відвідала Бучу й ознайомилася із результатами єВідновлення
16:48
Іван Баканов
Ексголова СБУ Баканов отримав свідоцтво адвоката на Полтавщині
16:38
Оновлено
Дмитро Шавцов
Кулеба закликав МКС заарештувати голову Червоного Хреста Білорусі, який зізнався у депортації українських дітей
16:33
Оновлено
Путін
Путін візьме участь у саміті БРІКС онлайн. У ПАР поїде Лавров
16:32
Ексклюзив
Ракета "Калібр"
Зменшити виробництво ракет у РФ можна хіба що знищивши підприємства з їх виробництва, - головред Defense Express Катков
16:29
НАЗК
НАЗК перевіряє спосіб життя військкомів усіх рівнів
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected] Курси валют надані kurs.com.ua

Підтримку виробництва англійської версії сайту здійснено в рамках проєкту за підтримки Фонду розвитку ЗМІ Посольства США в Україні. Погляди авторів не обов'язково збігаються з офіційною позицією уряду США. / Developing of webpage’s English version supported by the Media Development Fund of the U.S. Embassy in Ukraine. The views of the authors do not necessarily reflect the official position of the U.S. Government


  • © 2023 ESPRESO.TV