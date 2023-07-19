Польща може передати Україна усі свої винищувачі МіГ-29, - посол України Зварич
Посол України у Польщі Василь Зварич заявив, що Варшава може передати Києву усі наявні в неї винищувачі МіГ-29
Про це Зварич розповів у інтерв'ю Укрінформу.
"Поки що передано 10 МіГ-29, але не виключено, що Польща передасть решту – близько 20 літаків цього типу, які в них ще залишаються на озброєнні", - сказав Зварич.
Водночас він зауважив, що це станеться після того, як Польща отримає на заміну винищувачів радянського виробництва західні літаки.
"Швидше за все це станеться після того, як до Польщі почнуть надходити літаки від країн Заходу. Цей процес уже розпочався. Польща зараз є серед 11 країн, які задекларували готовність розпочати тренування українських пілотів на F-16", - зазначив Зварич.
Він додав, що Україна домовляється з Польщею про тренування українських пілотів на F-16.
"Загальні тренування в рамках коаліції держав мають розпочатися у серпні. Ми перебуваємо у стадії узгодження з польською стороною щодо того, коли саме, в якій кількості й яким чином реалізовуватимуться ці домовленості по тренуванню українських пілотів у Польщі", - підсумував Зварич.
- У середині березня Польща зі Словаччиною погодилися передати Україні винищувачі МіГ-29. На початок Польща передала Україні 8 літаків МіГ-29.
- 15 квітня президент Польщі Анджей Дуда заявив, що Польща передаватиме Україні МіГ-29 поступово, у міру поповнення власного парку винищувачами FA-50 та згодом F-35.
- 17 квітня у Словаччині повідомили про прибуття в Україну усіх 13 анонсованих винищувачів МіГ-29.
- 8 травня Польща передала Україні 10 винищувачів МіГ-29, які раніше обіцяла надати в рамках військової допомоги.
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