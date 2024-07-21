Польща може передати Україні літаки МіГ-29 через пів року, - ексміністр оборони
Ексміністр національної оборони Польщі Януш Онишкевич заявив, що польські літаки МіГ-29 можуть з'явитися в Україні приблизно через пів року, але це залежатиме від термінів їх заміни на нові американські F-35
Про це він сказав у коментарі Укрінформу.
"Передача Україні решти польських МіГ-29 залежатиме від графіка постачання до Польщі літаків F-35, які мають їх замінити. Думаю, що це може зайняти приблизно пів року", - підкреслив експерт.
Онишкевич оцінив підписану нещодавно у Варшаві безпекову угоду між Україною і Польщею, назвавши її доброю, адже вона має "значне практичне і політичне значення".
- Польща проводить масштабну програму модернізації збройних сил, включаючи закупівлю американського оборонного обладнання, такого як літаки F-35, ракетні системи Patriot та основні бойові танки Abrams.
- 19 липня посол України у Польщі Василь Зварич заявив, що Варшава може передати Києву усі наявні в неї винищувачі МіГ-29.
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