У Польщі українців затримали за торгівлю великою кількістю препаратами для потенції

Про це повідомляє RMF24.

Під час обшуків польські прикордонники вилучили "мільйони таблеток десятків видів препаратів для підвищення потенції" й затримали 3 чоловіків з України, які нелегально торгували цими препаратами у Польщі.

Зазначається, що до складу цих препаратів входили хімічні речовини, які не дозволені до продажу в Польщі.

Затримані – громадяни України віком від 26 до 30 років.

Слідство встановило, що торгівля нелегальними препаратами була їхнім постійним джерелом доходу.

Співробітники відділу в Окенці провели обшуки в трьох квартирах і виявили 700 тис. таблеток для підвищення потенції.

"Однак це ще не кінець", - сказала Дагмара Бєлец з прикордонної служби.

Під час обшуку прикордонники виявили документацію, пов’язану з орендою морського контейнера у Варшаві, в якій додатково виявлено кілька десятків видів препаратів для потенції мільйонами таблеток.

Підозрюваних взяли під варту на 3 місяці.