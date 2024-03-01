У Польщі українців затримали за торгівлю великою кількістю препаратами для потенції
Троє українців затримані за нелегальну торгівлю "десятками видів препаратів для підвищення потенції" у Польщі
Про це повідомляє RMF24.
Під час обшуків польські прикордонники вилучили "мільйони таблеток десятків видів препаратів для підвищення потенції" й затримали 3 чоловіків з України, які нелегально торгували цими препаратами у Польщі.
Зазначається, що до складу цих препаратів входили хімічні речовини, які не дозволені до продажу в Польщі.
Затримані – громадяни України віком від 26 до 30 років.
Слідство встановило, що торгівля нелегальними препаратами була їхнім постійним джерелом доходу.
Співробітники відділу в Окенці провели обшуки в трьох квартирах і виявили 700 тис. таблеток для підвищення потенції.
"Однак це ще не кінець", - сказала Дагмара Бєлец з прикордонної служби.
Під час обшуку прикордонники виявили документацію, пов’язану з орендою морського контейнера у Варшаві, в якій додатково виявлено кілька десятків видів препаратів для потенції мільйонами таблеток.
Підозрюваних взяли під варту на 3 місяці.
- У Молдові затримали 39-річного громадянина України, якого розшукували за звинуваченням у шахрайстві. Збитки від дій чоловіка становили понад 1 млн євро.
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