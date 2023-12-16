Збитки становили понад €1 млн: у Молдові затримали українця, звинуваченого у шахрайстві серед бізнесменів
У Молдові затримали 39-річного громадянина України, якого розшукували за звинуваченням у шахрайстві. Збитки від дій чоловіка становили понад 1 млн євро
Про це повідомляє Newsmaker з посиланням на поліцію країни.
Зазначається, що у сусідній Молдові підозрюваний проникав у ділові кола, представлявся успішним бізнесменом і обманом привласнював гроші.
За даними слідства, після скоєння кількох злочинів на території України, чоловік втік до Ізраїлю, а потім на кілька років приїхав до Молдови. У країні він представлявся успішним у різних сферах бізнесменом і проникав у ділові кола та клуби.
Він пропонував бізнесменам привабливі угоди, але після вкладення грошей казав, що угода не вдалася. Натомість вкладені гроші чоловік не повертав.
Під час розслідування слідчі МВС спільно з прокуратурою Кишинева змогли встановити особу одного з постраждалих від дій шахрая. 39-річний чоловік розповів правоохоронцям, що підозрюваний взяв у нього $50 тис., аби вкласти у вигідну угоду – купівлю зернових. Однак після закінчення двотижневого терміну і навіть через рік вкладені гроші підозрюваний не повернув.
Поки що українця затримали на 72 години. Згідно з чинним законодавством винному в такому злочині загрожує позбавлення волі на строк від 7 до 10 років.
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