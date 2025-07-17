У Польщі вилучили з продажу книжку про Дуду через перевірку назви на можливе порушення кримінального кодексу

Про це повідомило видання Onet.

Книжку про Дуду видав у травні цього року Інститут управління інформації. На обкладинці зображено фото чинного польського лідера, а про сюжет видавництво каже, що це "унікальна прощальна подорож спогадів з Дебілом".

Цими словами посилаються на письменника Якуба Жульчика, який у соціальних мережах назвав так Дуду, за що його звинуватили в образі, однак справу закрили.

Наразі книжку зняли з продажу через повідомлення про порушення статті кримінального кодексу про публічну образу президента Республіки Польща. Вона передбачає позбавлення волі на 3 роки.

У польській комерційній мережі Empik заявили, що вони не втручаються у зміст книжок, узятих на продаж, якщо ті не порушують закон.

"Триває верифікаційна робота, і залежно від її результатів ми приймемо рішення про можливе повернення видання для продажу", – додали в компанії.