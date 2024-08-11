У порту Ірландії вилучили вантаж із канабісом вартістю понад €16 млн
У графстві Вексфорд на південному сході Ірландії 10 серпня вилучили великий вантаж із канабісом. Його орієнтовна вартість становить понад 16 мільйонів євро
Про це повідомляє BBC.
Зазначається, що офіцери податкової служби та поліція Ірландії виявили наркотики після обшуку в порту Рослер-Європорт вантажу без супроводу, який прибув на поромі з іспанського міста Більбао.
Під час обшуку було вилучено близько 783 кг трав’яного канабісу та 70 кг смоли канабісу, орієнтовна вартість яких становить 16,09 мільйона євро.
За даними поліції, у цій справі нікого не затримали. Проте наразі проводиться аналіз наркотиків, а розслідування інциденту триває.
- У квітні шведська митниця конфіскувала близько 1,4 тонни кокаїну в порту поблизу Стокгольма. Це стало одним із найбільших в історії країни вилучень наркотику.
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