У порту Ірландії вилучили вантаж із канабісом вартістю понад €16 млн

Про це повідомляє BBC.

Зазначається, що офіцери податкової служби та поліція Ірландії виявили наркотики після обшуку в порту Рослер-Європорт вантажу без супроводу, який прибув на поромі з іспанського міста Більбао.

Під час обшуку було вилучено близько 783 кг трав’яного канабісу та 70 кг смоли канабісу, орієнтовна вартість яких становить 16,09 мільйона євро.



За даними поліції, у цій справі нікого не затримали. Проте наразі проводиться аналіз наркотиків, а розслідування інциденту триває.