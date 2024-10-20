У Придністров’ї купують голоси, а у РФ роздають ваучери на вечерю у ресторані, - голова Національного конгресу українців у Молдові Лекарцев про вибори

Про це він повідомив в етері Еспресо.

Він зазначив, що крім підвозу людей до закордонних виборчих дільниць, які розгорнули в Росії для того, щоб громадяни Молдови могли взяти участь у президентських виборах, тим, хто проголосував, роздають ваучери на вечерю у ресторані.

"Це все штучні черги, ми добре слідкуємо сьогодні за цими кадрами, ми бачимо, як їм там роздають каву, чай, а тим, хто проголосував, навіть видають ваучери на безкоштовну вечерю в ресторані. З виборів там зробили шоу, цирк, там грає якась балалайка, там люди гуляють, танцюють. Нещодавно був виступ нашої центральної виборчої комісії, котрі казали, що там проголосувало на двох дільницях по 3 тисячі виборців. Тож воно не буде впливати, звісно, на загальну картину, тому що ми прекрасно розуміємо, що там організований підвіз людей до цих дільниць", - розповів Лекарцев.

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За його словами, у Придністров'ї крім підвозу виборців обіцяють гроші за голоси.

"З одного боку це в Росії відбувається, з другого боку ми бачимо, що тут в Придністров’ї також роблять організований підвіз людей, пропонують гроші, приблизно від 20 до 50 євро за голос. Ну, поліція за всім слідкує, спостерігачі за всім слідкують, фіксують", - додав голова Національного Конгресу українців у Молдові.

Журналістка-міжнародниця, експертка фонду "Демократичні ініціативи" імені Ілька Кучеріва Маріанна Присяжнюк розповіла, що на виборах у Молдові росіяни хочуть здолати Санду електоральним спамом.



