У результаті негоди у Польщі загинули п'ятеро людей
Сильні вітри на півдні Польщі у понеділок повалили дерева, в результаті чого загинули троє дорослих і двоє дітей
Про це повідомляє РБК-Україна.
Речник пожежників регіону сказав, що дві жінки та 6-річна дитина загинули у місті Рабка-Здруй.
Крім того, одна жінка загинула, коли дерево впало на її автомобіль у місті Закопане біля підніжжя Татр. Інше дерево в тому ж місті вбило дитину.
Місцева влада попередила про небезпечний вітер, швидкість якого досягає щонайменше 100 км/год і закрила гірські маршрути в Татранському національному парку.
- У кінці березня на високогір'ї Карпат здійнявся шторм: швидкість вітру сягала 26 м/с.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- USD 38.91 Купівля 38.91Продаж 39.43
- EUR Купівля 42.1Продаж 42.85
- Актуальне
- Важливе