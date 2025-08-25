У РФ заявили, що хочуть оновити ядерну програму на тлі "колосальних загроз" з боку Заходу

Про це пише Fox News.

За його словами, "ядерний щит" є ключовою гарантією суверенітету держави в умовах, коли "геополітична ситуація є часом колосальних загроз для існування нашої країни".

"Тому ядерний щит, який є також мечем, є гарантією нашого суверенітету", – додав він.

Ліхачов підкреслив, що російська влада розуміє, що "ядерний щит має бути лише вдосконалений у найближчі роки".

У виданні зазначили, що нині Росія та США володіють близько 90% світового ядерного арсеналу, тоді як термін дії договору про обмеження стратегічних озброєнь "Новий старт" добігає завершення.