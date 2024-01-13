У Росії на складі Wildberries сталася масштабна пожежа
У суботу, 13 січня, у Санкт-Петербурзі РФ на складі маркетплейсу Wildberries сталася масштабна пожежа
Про це пише МНС Росії та тг-канал ASTRA.
"Площа пожежі у складському комплексі складає 50 000 кв. До ліквідації залучено близько 270 осіб та 57 одиниць техніки МНС Росії", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що у момент займання на складі знаходилося щонайменше 1000 людей, пожежа виникла під час перезмінки. Попередньо, у складі, що горить, знаходиться одяг.
Джерело "РБК-Россия" повідомило журналістам, що в якості однієї з попередніх версій причини пожежі розглядається підпал складського комплексу.
- У Підмосков'ї трапилася масштабна пожежа на виробництві полімерної продукції, пізніше стало відомо про пожежу в Москві.
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