У Росії на складі Wildberries сталася масштабна пожежа

Про це пише МНС Росії та тг-канал ASTRA.

"Площа пожежі у складському комплексі складає 50 000 кв. До ліквідації залучено близько 270 осіб та 57 одиниць техніки МНС Росії", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що у момент займання на складі знаходилося щонайменше 1000 людей, пожежа виникла під час перезмінки. Попередньо, у складі, що горить, знаходиться одяг.

Джерело "РБК-Россия" повідомило журналістам, що в якості однієї з попередніх версій причини пожежі розглядається підпал складського комплексу.