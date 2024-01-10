У Росії пропагандист запропонував заборонити продаж чеського пива через обстріл Бєлгорода

Про це повідомляє Центр протидії дезінформації.

Режисер і пропагандист Карен Шахназаров пов'язує свою ідею з обстрілом Бєлгорода, по якому нібито вдарили чеськими установками.

"Я розумію, що в Бєлгороді стріляли з чеських установок. І я йду в магазин і бачу, що всі полиці заставлені чеським пивом... У мене якось це не в'яжеться, я не розумію. Чеське пиво закуповують у країну, і в цей час ця країна знищує твоїх громадян у Бєлгороді. Це нормально взагалі?", - заявив Шахназаров.