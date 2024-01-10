У Росії пропагандист запропонував заборонити продаж чеського пива через обстріл Бєлгорода
В одній з російських пропагандистських програм просувають наратив, що в РФ слід заборонити продаж чеського пива через обстріл Бєлгорода
Про це повідомляє Центр протидії дезінформації.
Режисер і пропагандист Карен Шахназаров пов'язує свою ідею з обстрілом Бєлгорода, по якому нібито вдарили чеськими установками.
"Я розумію, що в Бєлгороді стріляли з чеських установок. І я йду в магазин і бачу, що всі полиці заставлені чеським пивом... У мене якось це не в'яжеться, я не розумію. Чеське пиво закуповують у країну, і в цей час ця країна знищує твоїх громадян у Бєлгороді. Це нормально взагалі?", - заявив Шахназаров.
- Вдень 30 грудня в центрі російського Бєлгорода пролунали вибухи. Місцева влада заявила про обстріл міста безпілотниками, внаслідок чого нібито загинули 24 людини, а отримали поранення 108 осіб. Спецслужби України повідомили ЗМІ, що ЗСУ вдарили по військових об'єктах у місті.
- Після ситуації у Бєлгороді представник Росії в ООН Дмитро Полянський заявив, що РФ вимагає проведення екстреної зустрічі Радбезу ООН. Росіянин звинуватив Україну у "вбивстві мирних жителів" за допомогою боєприпасів з Чехії.
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