У Росії визнали "Грузинський національний легіон" терористичною організацією

Про це повідомляє російське ФСБ.

За даними російської спецслужби, "Грузинський національний легіон" було створено у 2014 році під патронажем Головного управління розвідки Міністерства оборони України.

"Наразі він є найбільшим озброєним формуванням, що комплектується за національною ознакою. Члени легіону беруть участь у бойових діях за ЗСУ, і навіть причетні до організації диверсійно-терористичних актів біля Росії, катуванням військовослужбовців ЗС РФ і вбивствам мирного населення", - пише російська спецслужба.

Відповідне рішення, за словами ФСБ, дозволить кваліфікувати "злочинну діяльність членів легіону та їхніх посібників не лише за ст. 359 "Найомництво" КК РФ, а й за статтями терористичної спрямованості".

Довідка. "Грузинський легіон" воює в Україні з 2014 року. Він налічує близько 1300 військовослужбовців та підпорядковується ГУР Міністерства оборони України. У боях загинули понад 50 грузинських бійців.