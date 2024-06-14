У Росії визнали "Грузинський національний легіон" терористичною організацією
Південний окружний військовий суд Росії визнав "Грузинський національний легіон" терористичною організацією, а також заборонив його діяльність на території РФ
Про це повідомляє російське ФСБ.
За даними російської спецслужби, "Грузинський національний легіон" було створено у 2014 році під патронажем Головного управління розвідки Міністерства оборони України.
"Наразі він є найбільшим озброєним формуванням, що комплектується за національною ознакою. Члени легіону беруть участь у бойових діях за ЗСУ, і навіть причетні до організації диверсійно-терористичних актів біля Росії, катуванням військовослужбовців ЗС РФ і вбивствам мирного населення", - пише російська спецслужба.
Відповідне рішення, за словами ФСБ, дозволить кваліфікувати "злочинну діяльність членів легіону та їхніх посібників не лише за ст. 359 "Найомництво" КК РФ, а й за статтями терористичної спрямованості".
Довідка. "Грузинський легіон" воює в Україні з 2014 року. Він налічує близько 1300 військовослужбовців та підпорядковується ГУР Міністерства оборони України. У боях загинули понад 50 грузинських бійців.
- У жовтні 2023 року у Грузії з'явився фонд підтримки добровольчого "Грузинського легіону", який воює у лавах Сил оборони України. Усі охочі можуть підтримати бійців.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- USD 40.53 Купівля 40.53Продаж 41.08
- EUR Купівля 43.55Продаж 44.37
- Актуальне
- Важливе