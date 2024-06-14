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У Росії визнали "Грузинський національний легіон" терористичною організацією

14 червня, 2024 п'ятниця
12:25
Світ грузія

Південний окружний військовий суд Росії визнав "Грузинський національний легіон" терористичною організацією, а також заборонив його діяльність на території РФ

Зміст

Про це повідомляє російське ФСБ.

За даними російської спецслужби, "Грузинський національний легіон" було створено у 2014 році під патронажем Головного управління розвідки Міністерства оборони України.

"Наразі він є найбільшим озброєним формуванням, що комплектується за національною ознакою. Члени легіону беруть участь у бойових діях за ЗСУ, і навіть причетні до організації диверсійно-терористичних актів біля Росії, катуванням військовослужбовців ЗС РФ і вбивствам мирного населення", - пише російська спецслужба.

Відповідне рішення, за словами ФСБ, дозволить кваліфікувати "злочинну діяльність членів легіону та їхніх посібників не лише за ст. 359 "Найомництво" КК РФ, а й за статтями терористичної спрямованості".

Довідка. "Грузинський легіон" воює в Україні з 2014 року. Він налічує близько 1300 військовослужбовців та підпорядковується ГУР Міністерства оборони України. У боях загинули понад 50 грузинських бійців. 

  • У жовтні 2023 року у Грузії з'явився фонд підтримки добровольчого "Грузинського легіону", який воює у лавах Сил оборони України. Усі охочі можуть підтримати бійців.
Теги:
Росія
Грузія
ЗСУ
Війна з Росією
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