У Росії з осені запроваджують штрафи за розміщення реклами в instagram та facebook, - ЦПД

Про це пише Центр протидії дезінформації.

"За розміщення реклами на цих та інших "небажаних ресурсах", навіть якщо це безкоштовна інтеграція або репост, громадяни РФ будуть платити державі до 500 тис. рублів (близько $6 тис.)", – зауважує ЦПД.

Центр наголошує, що подібні покарання є кроком до повної цифрової та інформаційної ізоляції населення, і Москва відрізає своїх громадян від усіх джерел інформації, окрім російської пропаганди.

"Натомість нав'язувана російською владою альтернатива популярним світовим сервісам – наприклад, "суверенний месенджер Мах", використовується для встановлення тотального цифрового контролю над людьми", – додають у матеріалі.