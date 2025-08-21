У Росії з осені запроваджують штрафи за розміщення реклами в instagram та facebook, - ЦПД
У Росії з 1 вересня запроваджують штрафування за розміщення реклами на так званих екстремістських сервісах іnstagram та facebook: вони сягатимуть до $6 тис.
Про це пише Центр протидії дезінформації.
"За розміщення реклами на цих та інших "небажаних ресурсах", навіть якщо це безкоштовна інтеграція або репост, громадяни РФ будуть платити державі до 500 тис. рублів (близько $6 тис.)", – зауважує ЦПД.
Центр наголошує, що подібні покарання є кроком до повної цифрової та інформаційної ізоляції населення, і Москва відрізає своїх громадян від усіх джерел інформації, окрім російської пропаганди.
"Натомість нав'язувана російською владою альтернатива популярним світовим сервісам – наприклад, "суверенний месенджер Мах", використовується для встановлення тотального цифрового контролю над людьми", – додають у матеріалі.
- У Росії з березня роботодавці отримають право направляти працівників на обстеження в психіатричному стаціонарі, у разі ознак "психічного розладу".
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- Біла Церква
- USD 41.03 Купівля 41.03Продаж 41.52
- EUR Купівля 47.81Продаж 48.43
- Актуальне
- Важливе