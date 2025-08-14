"Відродження каральної психіатрії": ЦПД повідомив, що у РФ роботодавці зможуть скеровувати працівників на обстеження в разі ознак "психічного розладу"
У Росії з березня роботодавці отримають право направляти працівників на обстеження в психіатричному стаціонарі, у разі ознак "психічного розладу"
Про це повідомляє Центр протидії дезінформації у telegram-каналі.
"Уряд РФ впроваджує нові правила, за якими з 1 березня 2026 року роботодавці отримають право направляти працівників на обстеження в психіатричному стаціонарі, якщо побачать "ознаки психічного розладу". Висновки фахового психіатра для такого рішення будуть непотрібні", - йдеться у повідомленні.
Центр зазначає, що нововведення поширюватиметься на освітян, поліцейських, працівників сфери обслуговування та інших. У російській пропаганді це подають як "необхідність ізолювати неадекватних працівників", однак насправді йдеться про повернення до радянської практики каральної психіатрії.
Читайте також: У РФ пропонують створити державний VPN, який блокуватиме YouTube та instagram, - ЦПД
"Від початку повномасштабного вторгнення влада РФ "закручує гайки", обмежуючи права і свободи громадян. Відтепер росіянин, який не підтримує війну проти України або президента РФ, ризикує не лише стати об’єктом кримінального переслідування, але й може бути оголошений "божевільним" та примусово госпіталізований", - підкреслив ЦПД.
Центр наголосив, що Кремль посилює тиск на власних громадян, обмежуючи їхні права та вдаючись до залякувань, аби придушити будь-які прояви нелояльності та створити ілюзію "одностайної підтримки" режиму Путіна.
- 2 серпня російський диктатор Володимир Путін заборонив показ фільмів, які, на його думку, підривають "традиційні духовні та моральні цінності", та розпорядився видаляти їх з онлайн-платформ.
