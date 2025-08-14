"Відродження каральної психіатрії": ЦПД повідомив, що у РФ роботодавці зможуть скеровувати працівників на обстеження в разі ознак "психічного розладу"

Про це повідомляє Центр протидії дезінформації у telegram-каналі.

"Уряд РФ впроваджує нові правила, за якими з 1 березня 2026 року роботодавці отримають право направляти працівників на обстеження в психіатричному стаціонарі, якщо побачать "ознаки психічного розладу". Висновки фахового психіатра для такого рішення будуть непотрібні", - йдеться у повідомленні.

Центр зазначає, що нововведення поширюватиметься на освітян, поліцейських, працівників сфери обслуговування та інших. У російській пропаганді це подають як "необхідність ізолювати неадекватних працівників", однак насправді йдеться про повернення до радянської практики каральної психіатрії.

"Від початку повномасштабного вторгнення влада РФ "закручує гайки", обмежуючи права і свободи громадян. Відтепер росіянин, який не підтримує війну проти України або президента РФ, ризикує не лише стати об’єктом кримінального переслідування, але й може бути оголошений "божевільним" та примусово госпіталізований", - підкреслив ЦПД.

Центр наголосив, що Кремль посилює тиск на власних громадян, обмежуючи їхні права та вдаючись до залякувань, аби придушити будь-які прояви нелояльності та створити ілюзію "одностайної підтримки" режиму Путіна.