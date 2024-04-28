У Росії заарештували журналістів AP та Reuters через нібито участь в "екстремістському співтоваристві"
У Росії затримали та заарештували журналістів Сергія Кареліна і Костянтина Габова, які співпрацювали з Associated Press та Reuters
Про це повідомляє російське видання "Медуза".
Зазначається. о правоохоронці заарештували у Мурманській області відеожурналіста Сергія Кареліна, який співпрацював з Associated Press та Deutsche Welle. Його звинувачують у роботі з Фондом боротьби з корупцією. Натомість яку саме статтю інкримінують журналісту і в якому місті області він перебуває - поки невідомо.
Напередодні Басманний суд у Москві відправив у СІЗО журналіста Костянтина Габова, якого пресслужба суду та агентство ТАРС називають продюсером Reuters. Його звинувачують в участі в "екстремістській спільноті" - за створення фото- та відеоматеріалів для ютуб-каналу "Навальний Live".
- Нещодавно у Хабаровську, що в Росії, затримали журналіста Сергія Мінгазова, який пише для Forbes, за репост публікації про події в Бучі.
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