"У росіян немає проблем з Калінінграда дістати до будь-чого в Литві": журналістка про погрози "Орешніком"

Про це заявила журналістка видання Delfi Ана Даукшевич у програмі "Світ і ми" з Євгеном Магдою на Еспресо.

"Я думаю, це вже компонент тиску на всіх нас. Вони начебто хочуть нам довести, що вони взагалі з'їхали з глузду, але дивно те, що ми це все знаємо. Це не є новиною для нас, тому що "Орєшнік" в Білорусі, коли у нас кордон з Калінінградом", - сказала вона.

Даушкевич наголосила, що Калінінград - це є одна велика військова база.

"На якій точно є не тільки "Орєшнік". Тому, дивлячись зараз, те, як відбувається війна в Україні, і враховуючи всі дрони і так далі, територія Литви це максимум 400 км. Це нам ані "Орєшніку" не треба, якщо чесно. Їм може вистачити тих самих "шахедів", які долітають, або з території Білорусі, або з території Калінінграду. Це не є проблемою. Тому ми бачимо це все", - розповіла журналіст.

Вона зауважила, що в Литві стежать за цим всім, за цим "Орєшніком", за тим, що вони колись розмістили ядерну зброю в Білорусі, чим Лукашенко дуже пишався.

"А що ми можемо зробити? У нас є Калінінград. Я колись жила в Клайпеді. Від Клайпеди до Ніди, таке містечко вже взагалі в морі, в Ніді можна стати і помахати ручкою росіянам, тому що там така територія просто, частина наша, частина їх. І це все взагалі з Калінінграда немає проблем дістати до, мабуть, усього в Литві. Тому це психологічний тиск. Я думаю, що так, вони намагаються це робити, але ми ж все це бачили вже", - підсумував Даушкевич.