У румун запитали "Чи зможе армія Румунії витримати 48 годин у разі нападу?": які результати опитування

Опитування проводилося в контексті того, що нещодавно головнокомандувач румунської армії Георгіце Влад заявив, що "усі румуни повинні вміти стріляти з гармати" і що він не вірить "в можливий напад Росії безпосередньо на Румунію", розповідає портал HotNews.ro.

Опитування проводилося у телефонному режимі серед 920 осіб віком понад 18 років у період з 6 по 10 жовтня. Максимальна похибка вибірки рівня довіри у 95% становить +/- 3,4%.

Згідно з опитуванням Avangade щодо "сприйняття можливостей румунської армії", 49% опитаних вважають, що Румунія не зможе витримати атаку протягом перших 48 годин іноземного вторгнення. Лише трохи більше третини – 35% – вважають це можливим. 16% опитаних сказали, що не знають або не відповіли.

Найбільш оптимістичними в цьому плані були ті, хто мав вищу освіту – 42% відповіли "так". 30% серед тих, хто мав середню освіту, відповіли ствердно, і лише 19% серед тих, хто мав рівень освіти нижчий за закінчення середньої школи.

Як румуни ставляться до збільшення витрат на озброєння

З іншого боку, коли респондентів запитали про прохання Північноатлантичного альянсу збільшити оборонний бюджет Румунії, більшість – 58% – відповіли, що погоджуються, причому така думка склалася в усіх категоріях щодо рівня освіти.

На запитання, чи слід відновити обов'язкову військову службу, 48% відповіли негативно, тоді як досить близький відсоток – 43% – сказали, що це було б гарною ідеєю.

Щодо збивання дронів, які порушують повітряний простір Румунії, лише 10% дали негативну відповідь, тоді як переважна більшість відповіла "однозначно так" або "залежно від ситуації".

Третина респондентів заявили, що небезпека нападу Росії на Румунію є високою або дуже високою, а загалом 58% оцінили небезпеку як низьку або дуже низьку/відсутню.

На запитання про можливий напад Росії на Республіку Молдова лише 28% сказали, що Румунія у такому випадку повинна допомогти їй військами.