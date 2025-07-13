У Румунії на пляжі знайшли предмет, схожий на уламок безпілотника

Про це повідомляє Adevărul.

Як повідомляють місцеві ЗМІ, знахідку зробив рибалка, який натрапив на предмет під час ранкової прогулянки пляжем. Він одразу звернувся до компетентних органів. Очевидці, серед яких були туристи, заявляють, що об’єкт схожий на крило дрона.

На місце події оперативно прибули сапери та бригада з боротьби з тероризмом. Про інцидент повідомлено міністерство оборони Румунії — наразі триває перевірка для ідентифікації предмета та з’ясування його походження.