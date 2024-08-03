У румунських Карпатах ведмідь напав на 19-річну туристку: уряд скасував мораторій на полювання

Про це повідомляє ВВС.

Зазначається, що 9 липня близько 15:00 до екстреної служби Румунії надійшов дзвінок від хлопця постраждалої дівчини. На місце події виїхали рятувальники - вони знайшли розгубленого хлопця та ведмедя, який стояв над дівчиною.

Як повідомляється, тварина схопила постраждалу і кинула її в яр, через що дівчина загинула. Потім ведмідь напав на рятувальників, поки мисливець не застрелив його.

Колишній міністр навколишнього середовища Барна Танчос є автором нового закону, ухваленого Палатою депутатів і схваленого президентом Клаусом Йоханнісом у липні, який дозволяє людям вбивати до 500 ведмедів протягом наступних 18 місяців.

"Популяція ведмедів зростає щодня, щомісяця, щороку в Румунії, тому, якщо ми нічого не зробимо, у нас будуть тисячі, десятки тисяч ведмедів, що не добре ні для людей, ні для ведмедів", - сказав Танчос.