У румунських Карпатах ведмідь напав на 19-річну туристку: уряд скасував мораторій на полювання
9 липня в горах Бучегі в Румунії ведмідь загриз 19-річну туристку. Уряд країни скасував мораторій на полювання на тварин
Про це повідомляє ВВС.
Зазначається, що 9 липня близько 15:00 до екстреної служби Румунії надійшов дзвінок від хлопця постраждалої дівчини. На місце події виїхали рятувальники - вони знайшли розгубленого хлопця та ведмедя, який стояв над дівчиною.
Як повідомляється, тварина схопила постраждалу і кинула її в яр, через що дівчина загинула. Потім ведмідь напав на рятувальників, поки мисливець не застрелив його.
Колишній міністр навколишнього середовища Барна Танчос є автором нового закону, ухваленого Палатою депутатів і схваленого президентом Клаусом Йоханнісом у липні, який дозволяє людям вбивати до 500 ведмедів протягом наступних 18 місяців.
"Популяція ведмедів зростає щодня, щомісяця, щороку в Румунії, тому, якщо ми нічого не зробимо, у нас будуть тисячі, десятки тисяч ведмедів, що не добре ні для людей, ні для ведмедів", - сказав Танчос.
- У квітні поблизу села Прибиліна у Словаччині ведмідь напав на пару з собакою на туристичній стежці.
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