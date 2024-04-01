У Словаччині ведмідь знову напав на людей
У Словаччині поблизу села Прибиліна в окрузі Ліптовський Мікулаш ведмідь напав на пару із собакою на туристичній стежці
Про це повідомляє Pravda.sk.
Зазначається, що інцидент стався у неділю близько 17:00. Ведмідь напав на подружжя середнього віку. Напад стався на туристичному маршруті.
Чоловік отримав легкі травми ноги та після амбулаторного лікування був виписаний на домашнє лікування, повідомили в Департаменті комунікації та сприяння Державної охорони природи Словаччини.
На місце викликали групу реагування, яка разом із поліцією провели огляд місця події. Подружня пара чекала їхнього приїзду в сусідній хатині, де й сховалася від нападаючого ведмедя.
"Подружня пара гуляла з собакою. Вони зупинилися на місці відпочинку біля колодязя під пагорбом Сухі Градок, і чоловіка раптово здивував дорослий бурий ведмідь, який наближався, та поранив його в нижню кінцівку, після цього він втік через дерев’яну огорожу. Потім подружжя сховалося в сусідній хатині", - розповіли у службі реагування.
Вона додала, що команда реагування Словацької національної пожежно-рятувальної служби зв’язалася з керівництвом села Прибиліна, яке закликало жителів і гостей села бути обережними.
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