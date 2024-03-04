У Самарській області РФ прогримів вибух: ГУР підтвердило підрив залізничного мосту

Про це спершу повідомили російські телеграм-канали Mash і Baza.

За їхніми даними, невідомі намагалися підірвати опору моста через річку Чапаєвка на перегоні Зірка - Чапаєвськ. За словами джерел, звук вибуху було чути близько 06:15 ранку за місцевим часом.

Зазначається, що пошкодження зазнали металоконструкції мосту, а також огородження. При цьому бетонна опора не пошкоджена.

Наразі рух поїздів мостом припинено, затримано три пасажирські потяги, які їхали з Москви, та одна електричка. На місці працюють спецслужби. У регіоні оголошено план "Загорськ".

Російські видання наголошують, що внаслідок інциденту немає постраждалих.

Пізніше РІА Новости з посиланням на представників російських екстрених служб повідомило, що причиною зупинки руху поїздів у Самарській області став підрив опори моста через річку.

У Куйбишевській залізниці поінформували, що п'ять потягів затримуються через "незаконне втручання" в роботу залізниці.

Що кажуть у ГУР

Пізніше Головне управління розвідки Міністерства оборони України підтвердило факт виведення з ладу залізничного моста через річку Чапаєвка у Самарській області Росії.



За їхніми даними, 4 березня близько 06:00 міст був пошкоджений шляхом підриву його силових конструкцій.

Росіяни використовували залізничну гілку для транспортування військових вантажів, зокрема інженерних боєприпасів, вироблених заводом АТ "Полімер" у місті Чапаєвск Самарської області.



Розвідники підкреслюють, що з огляду на характер пошкоджень залізничного моста його використання тривалий час буде неможливим.