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Оновлено

У Самарській області РФ прогримів вибух: ГУР підтвердило підрив залізничного мосту

4 березня, 2024 понедiлок
09:05
Війна з Росією У Самарській області РФ пошкоджено залізничний міст

Уранці понеділка, 4 березня, у російській Самарській області стався вибух на залізничному мосту, внаслідок пошкодження конструкцій виникли затримки потягів. Головне управління розвідки Міноборони України підтверджує підрив мосту

Про це спершу повідомили російські телеграм-канали Mash і Baza.

За їхніми даними, невідомі намагалися підірвати опору моста через річку Чапаєвка на перегоні Зірка - Чапаєвськ. За словами джерел, звук вибуху було чути близько 06:15 ранку за місцевим часом.

Зазначається, що пошкодження зазнали металоконструкції мосту, а також огородження. При цьому бетонна опора не пошкоджена.

Наразі рух поїздів мостом припинено, затримано три пасажирські потяги, які їхали з Москви, та одна електричка. На місці працюють спецслужби. У регіоні оголошено план "Загорськ". 

Російські видання наголошують, що внаслідок інциденту немає постраждалих.

Пізніше РІА Новости з посиланням на представників російських екстрених служб повідомило, що причиною зупинки руху поїздів у Самарській області став підрив опори моста через річку.

У Куйбишевській залізниці поінформували, що п'ять потягів затримуються через "незаконне втручання" в роботу залізниці.

Що кажуть у ГУР

Пізніше Головне управління розвідки Міністерства оборони України підтвердило факт виведення з ладу залізничного моста через річку Чапаєвка у Самарській області Росії.
 
За їхніми даними, 4 березня близько 06:00 міст був пошкоджений шляхом підриву його силових конструкцій. 

Росіяни використовували залізничну гілку для транспортування військових вантажів, зокрема інженерних боєприпасів, вироблених заводом АТ "Полімер" у місті Чапаєвск Самарської області.
 
Розвідники підкреслюють, що з огляду на характер пошкоджень залізничного моста його використання тривалий час буде неможливим.

  • В ніч з 1 на 2 березня 2024 року в місті Єкатеринбург (Урал, РФ) стався вибух на Калінінській електропідстанції, що розташована на вулиці Шефській.
Теги:
Світ
Росія
ГУР
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