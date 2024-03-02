У російському Єкатеринбурзі вибухнула підстанція, що живить три оборонні гіганти

Про це ранком 2 березня поінформувала державна агенція ТАСС.

"Вибух та яскравий спалах зафіксували поблизу будівлі електричної підстанції на вулиці Шефській у Єкатеринбурзі. За однією з версій причиною могло стати коротке замикання", - йдеться у повідомленні.

Водночас російські інформаційні ТГ-канали з посиланням на джерела у силових органах кажуть не про "коротке замикання", а про умисний підрив, і звертають увагу на той факт, що даний об'єкт забезпечує енергією три оборонні підприємства: "Машинобудівний завод імені М. І. Калініна", "Турбомоторний завод" та "Уралмаш".

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За інформацією Mash, "спрацював саморобний вибуховий пристрій".

"Ймовірно, детонація відбулася за таймером. Постраждалих немає. Наразі правоохоронці з'ясовують, як СВП опинився на території підприємства", - пише Mash.

Підстанція, як наголошується, розташована в межах "Машинобудівного заводу імені М. І. Калініна".

"Сама станція обгороджена бетонним парканом, а вхід до неї через КПП", - наводить подробиці Shot.

Відео вибуху оприлюднив єкатеринбурзький "Четвертий канал".