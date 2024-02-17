У Сенегалі суд визнав незаконним перенесення президентських виборів, запланованих на 25 лютого
Конституційний суд Сенегалу скасував підписаний президентом Макі Саллом указ про перенесення виборів, проведення яких спершу було заплановане на 25 лютого
Про це повідомляє France24.
Зазначається, що судді конституційного суду назвали рішення національних зборів Сенегалу від 5 лютого перенести голосування на 14 грудня таким, що суперечить конституції країни.
Крім того, опозиційні кандидати у президенти та законодавці подали низку юридичних скарг на парламентський законопроєкт, який продовжує повноваження президента Макі Салла.
Як нагадує видання, парламент Сенегалу підтримав рішення Салла перенести вибори лише після того, як сили безпеки увірвалися в будівлю та вивели деяких опозиційних законодавців, які виступали проти законопроєкту.
Затримка виборів в одній із найстабільніших демократичних держав Західної Африки спричинила бурхливі протести, під час яких було вбито трьох людей і десятки заарештовано.
Основні міжнародні партнери Сенегалу також засудили цей крок і закликали уряд провести голосування якнайшвидше, побоюючись насильницьких заворушень. Опозиція та групи громадянського суспільства оприлюднили нові заклики до демонстрацій.
- 3 лютого президент західноафриканської країни Сенегал Макі Салл оголосив про перенесення президентських виборів.
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