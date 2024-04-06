У середмісті Будапешта проходить масштабна акція протесту проти уряду Орбана
У суботу, 6 квітня, у середмісті Будапешта десятки тисяч людей вийшли на масштабну демонстрацію проти уряду угорського прем'єр-міністра Віктора Орбана
Про це повідомляє The Guardian.
Мітингувальники пройшли до парламенту, скандуючи "Ми не боїмося" і "Орбан, йди у відставку". Багато з них несли угорський прапор або були вбрані в одяг у червоно-біло-зелених кольорах.
Організатором демонстрації є 43-річний Петро Мадяр, колишній чоловік ексміністерки юстиції Орбана Юдіт Варгою, який планує створити власну партію.
Мадяр здобув широку популярність у лютому, виступивши з провокаційними коментарями щодо внутрішньої роботи уряду. Він також опублікував запис розмови зі своєю колишньою дружиною, в якій Варга детально описала внутрішні процеси в уряді. Прокуратура зараз розслідує ці заяви.
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У вівторок, 26 березня, у Будапешті тисячі людей вийшли на протести біля парламенту. Вони вимагали відставки головного прокурора та прем’єр-міністра Віктора Орбана.
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