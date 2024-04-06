У середмісті Будапешта проходить масштабна акція протесту проти уряду Орбана

Про це повідомляє The Guardian.

Мітингувальники пройшли до парламенту, скандуючи "Ми не боїмося" і "Орбан, йди у відставку". Багато з них несли угорський прапор або були вбрані в одяг у червоно-біло-зелених кольорах.

Організатором демонстрації є 43-річний Петро Мадяр, колишній чоловік ексміністерки юстиції Орбана Юдіт Варгою, який планує створити власну партію.

Мадяр здобув широку популярність у лютому, виступивши з провокаційними коментарями щодо внутрішньої роботи уряду. Він також опублікував запис розмови зі своєю колишньою дружиною, в якій Варга детально описала внутрішні процеси в уряді. Прокуратура зараз розслідує ці заяви.