У школах Польщі запровадили уроки зі стрільби та медицини на тлі загроз з боку РФ

Про це інформує Euronews.

Згідно з повідомленням, цей крок обумовлений загостренням безпекової ситуації в регіоні через війну в Україні та загрозами з боку Росії.

Заняття з вогневої підготовки, які проводяться для дітей віком від 14 років, націлені на розвиток у них навичок, які допоможуть впоратися з загрозами, пов’язаними з війною. Програма навчання охоплює такі теми, як безпечне поводження зі зброєю та основи тактичного порятунку. З метою забезпечення безпеки заняття проводяться з використанням лазерних пістолетів замість бойових набоїв у спеціально підготовлених спортзалах.

Предмет "Освіта заради безпеки" є обов'язковим для дітей у віці від 14 до 16 років. Учні проходитимуть дисципліну не більше години на тиждень, де вивчатимуть теми, пов’язані з безпекою держави, рятувальними діями у разі надзвичайних ситуацій, основи надання першої медичної допомоги та медичну освіту.

Як зазначило міністерство освіти Польщі, заняття з вогневої підготовки впроваджуються у всіх 18 тис. шкіл країни. Перші етапи реформ, що стосуються освіти в галузі безпеки, були реалізовані ще з вересня 2022 року, але тепер уроки з безпеки стануть обов’язковими.