У Шотландії урядовцям заборонили користуватися WhatsApp та іншими месенджерами на робочих телефонах

Про це пише Sky News.

Як зазначається, уряд країни припинить використання WhatsApp на робочих телефонах після оголошення результатів зовнішнього аудиту.

З весни 2025 року з робочих телефонів урядовців Шотландії будуть видалені всі "некорпоративні мобільні застосунки для обміну повідомленнями".

Ця заборона буде стосуватися всіх месенджерів, що не використовуються для офіційного урядового зв'язку. Йдеться не лише про WhatsApp, а й про Signal і Facebook Messenger.

Як пише видання, уряд Шотландії замовив аудит використання месенджерів у січні 2024 року в межах оцінки "відкритості та прозорості" своєї діяльності. Цьому передувала критика в бік шотландських посадовців через нецензурні повідомлення у WhatsApp, яким почали активно користуватись під час пандемії коронавірусу.