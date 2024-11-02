У Сі Цзіньпіна є проєкт іншої Європи, - Портников

Про це він розповів в етері Еспресо.

"Хочу нагадати, коли Сі Цзіньпін був у Європі, то зустрічався з президентом Макроном у Парижі, бо Франція – важлива країна ЄС. А потім він літав до Белграда і Будапешта – не найголовніші країни Євросоюзу. Тому що у Сі Цзіньпіна є проєкт іншої Європи, в якій будуть держави, що орієнтовані на нього та дружитимуть між собою, стануть частиною китайської економіки та торгівельних шляхів Китаю, а також підтримуватимуть китайську зовнішню політику. Я б не недооцінював ні Фіцо (прем'єр-міністр Словаччини, – ред.), ні Орбана (прем'єр-міністр Угорщини, – ред.), які є керівниками маленьких держав, але вони завзято будують цей проєкт", - зауважив Віталій Портников.

За його словами, слід подивитися, що Орбан зробив цього тижня, бо це цікава річ. Прем'єр-міністр Угорщини мав візит до Тбілісі й був першим політиком, який приїхав до Грузії після перемоги "Грузинської мрії" на парламентських виборах. Це, очевидно, був візит-демонстрація щодо підтримки певної політичної сили та країни.

"Після Тбілісі Орбан відправився до Відня, де зустрівся з новим спікером австрійського парламенту, а з федеральним канцлером Карлом Негаммером він навіть не зустрічався. І там була конференція, яку проводив редактор швейцарської газети Weltwoche, який разом з Орбаном їздив до Путіна. На цьому заході був і Орбан, і Шредер (колишній канцлер Німеччини, – ред.). Там Орбан говорив, що Україна програє війну, що Україна не має бути членом НАТО, лякав Австрію нестабільністю", - прокоментував журналіст.

На його думку, важливо зазначити, що Орбан у Відні з лідером австрійської партії "Свобода" Гербертом Кіклем підписав декларацію про співпрацю Австрії та Угорщини в Європі, так ніби Кікл є федеральним канцлером Австрії. Тобто Орбан зі звичайним депутатом парламенту підписав таку угоду.

"Крім того, Орбан послав міністра закордонних справ Угорщини Сіярто у Мінськ на конференцію по євроазійській безпеці, де був Лукашенко, Лавров, а також міністр закордонних справ Сирії. Що там робити Сіярто? Чиї він інтереси представляє? Оцієї другої Європи! І Фіцо відправився в Китай, але перед тим дав інтерв'ю Скабєєвій. Це інтерв'ю досі викликає жорстку реакцію з боку країн ЄС. А сьогодні Фіцо виступив з нападками на посла Великої Британії, який засудив це інтерв'ю прем'єра Словаччини. Тобто фактично це є альтернативна лінія, а в умовах, коли російські війська продовжують просуватися по українській землі, коли Захід демонструє втому від війни, коли не зрозуміло, яку територію своєї держави Україна буде контролювати завтра, - цей проєкт торжествує", - резюмував Портников.