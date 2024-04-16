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У Сіднеї чоловік влаштував різанину в церкві: поранено 4 людей, поліція заявила про теракт

16 квітня, 2024 вiвторок
06:59
Світ Напада на священника у Сіднеї

У понеділок, 17 квітня, у столиці Австралії Сіднеї під час служби невідомий напав із ножем на відвідувачів церкви. Окрім священника, поранення отримали 4 людини. Поліція назвала інцидент терористичним актом

Про це пише Reuters.

Служба у церкві Христа Доброго Пастиря у сіднейському передмісті Вейклі транслювалася у соцмережах у прямому ефірі, і напад потрапив на відео.

На кадрах видно, як під час проповіді чоловік підбігає до священника, б'є його ножем, після чого той падає, а нападник продовжує завдавати ударів. На допомогу жертві підбігають кілька вірян.

Напада на священника у Сіднеї

Фото: Скриншот з відео

У понеділок поліція заарештувала підлітка на місці події. Його довелося утримувати в церкві задля забезпечення безпеки, оскільки випадок викликав протести та сутички біля храму між правоохоронцями та розлюченим натовпом послідовників єпископа, які вимагали видати їм людину, яку підозрюють у нападі.

Поліція назвала інцидент у церкві терактом і заявила, що це був навмисний напад. За попередніми даними слідства, нападник діяв сам.

"Ми вважаємо, що є елементи, які задовольняються з погляду релігійно мотивованого екстремізму. Після розгляду всіх матеріалів поліція заявляє, що це був теракт", - зазначила комісар поліції штату Новий Південний Уельс Карен Вебб.

  • 13 квітня у столиці Австралії Сіднеї стався подібний напад. Тоді невідомий накинувся із ножем на відвідувачів торгового центру: загинули щонайменше 5 людей, ще 9 отримали поранення, серед них мати з немовлям. Нападника застрелили поліціянти.
Теги:
Кримінал
теракт
Австралія
поліція
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