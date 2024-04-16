У Сіднеї чоловік влаштував різанину в церкві: поранено 4 людей, поліція заявила про теракт
У понеділок, 17 квітня, у столиці Австралії Сіднеї під час служби невідомий напав із ножем на відвідувачів церкви. Окрім священника, поранення отримали 4 людини. Поліція назвала інцидент терористичним актом
Про це пише Reuters.
Служба у церкві Христа Доброго Пастиря у сіднейському передмісті Вейклі транслювалася у соцмережах у прямому ефірі, і напад потрапив на відео.
На кадрах видно, як під час проповіді чоловік підбігає до священника, б'є його ножем, після чого той падає, а нападник продовжує завдавати ударів. На допомогу жертві підбігають кілька вірян.
Фото: Скриншот з відеоУ понеділок поліція заарештувала підлітка на місці події. Його довелося утримувати в церкві задля забезпечення безпеки, оскільки випадок викликав протести та сутички біля храму між правоохоронцями та розлюченим натовпом послідовників єпископа, які вимагали видати їм людину, яку підозрюють у нападі.
Поліція назвала інцидент у церкві терактом і заявила, що це був навмисний напад. За попередніми даними слідства, нападник діяв сам.
"Ми вважаємо, що є елементи, які задовольняються з погляду релігійно мотивованого екстремізму. Після розгляду всіх матеріалів поліція заявляє, що це був теракт", - зазначила комісар поліції штату Новий Південний Уельс Карен Вебб.
- 13 квітня у столиці Австралії Сіднеї стався подібний напад. Тоді невідомий накинувся із ножем на відвідувачів торгового центру: загинули щонайменше 5 людей, ще 9 отримали поранення, серед них мати з немовлям. Нападника застрелили поліціянти.
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