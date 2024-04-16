У Сіднеї чоловік влаштував різанину в церкві: поранено 4 людей, поліція заявила про теракт

Про це пише Reuters.

Служба у церкві Христа Доброго Пастиря у сіднейському передмісті Вейклі транслювалася у соцмережах у прямому ефірі, і напад потрапив на відео.

На кадрах видно, як під час проповіді чоловік підбігає до священника, б'є його ножем, після чого той падає, а нападник продовжує завдавати ударів. На допомогу жертві підбігають кілька вірян.

Фото: Скриншот з відео

У понеділок поліція заарештувала підлітка на місці події. Його довелося утримувати в церкві задля забезпечення безпеки, оскільки випадок викликав протести та сутички біля храму між правоохоронцями та розлюченим натовпом послідовників єпископа, які вимагали видати їм людину, яку підозрюють у нападі.

Поліція назвала інцидент у церкві терактом і заявила, що це був навмисний напад. За попередніми даними слідства, нападник діяв сам.

"Ми вважаємо, що є елементи, які задовольняються з погляду релігійно мотивованого екстремізму. Після розгляду всіх матеріалів поліція заявляє, що це був теракт", - зазначила комісар поліції штату Новий Південний Уельс Карен Вебб.