У Сімферопольському районі Криму зайнялася пожежа площею 200 гектарів

Про це повідомляє Крим.Реалії.

Міністерство надзвичайних ситуацій РФ поінформувало, що на території тимчасово окупованого Криму поблизу села Трудолюбове загорілася суха рослинність. Площа пожежі становить 200 гектарів.

"Вживаються всі необхідні заходи для ліквідації загрози поширення вогню через суху та спекотну погоду. На місці працює техніка для підвозу води, трактори, застосовуються "хлопавки" та ранцеві вогнегасники", - йдеться у повідомленні.

Читайте також: Окупанти планують незаконне будівництво для відмивання грошей у Севастополі, - "Жовта стрічка"

До ліквідації пожежі було залучено 126 рятувальників та 25 одиниць техніки. У відомстві заявили, що станом на 16:40 вогонь вдалося локалізувати та не допустити його поширення на населений пункт.

Зазначається, що у Криму та Севастополі з 14 по 18 серпня діє штормове попередження через надзвичайну пожежну небезпеку. А з 1 травня на всій території півострова встановлено особливий протипожежний режим.