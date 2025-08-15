У Криму на заправках повністю зник бензин АІ 95: "Жовта стрічка" пояснює це "роботою добрих дронів"
У тимчасово окупованому Криму на заправках повністю зник бензин АІ-95. Окупаційна влада пояснює дефіцит нібито "аваріями" на російських нафтобазах, однак активісти "Жовтої стрічки" стверджують, що це результат атаки дронів
Про це інформує рух спротиву "Жовта стрічка".
Ця ситуація викликала значне занепокоєння серед окупаційної адміністрації. Офіційною причиною дефіциту називають "аварії" на території Російської Федерації.
Однак активісти руху опору "Жовта Стрічка" пропонують власне пояснення, яке відрізняється від офіційної версії. За їхніми словами, відсутність пального є прямим наслідком успішних атак українських безпілотників на об'єкти інфраструктури на території Росії.
"Могла б бути засмученою через відсутність бензину, але розуміння, що це наслідки роботи добрих дронів по економіці РФ, не дають сумувати, – поділилась одна з активісток. – І така думка тут превалює у кожної адекватної людини".
- Мешканці тимчасово окупованих районів Донеччини повідомляють про різке подорожчання бензину та дизеля. У "міненерго ДНР" підтвердили, що це найбільший стрибок цін за весь час існування псевдореспубліки.
