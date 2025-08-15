У Криму на заправках повністю зник бензин АІ 95: "Жовта стрічка" пояснює це "роботою добрих дронів"

Про це інформує рух спротиву "Жовта стрічка".

Ця ситуація викликала значне занепокоєння серед окупаційної адміністрації. Офіційною причиною дефіциту називають "аварії" на території Російської Федерації.

Однак активісти руху опору "Жовта Стрічка" пропонують власне пояснення, яке відрізняється від офіційної версії. За їхніми словами, відсутність пального є прямим наслідком успішних атак українських безпілотників на об'єкти інфраструктури на території Росії.

"Могла б бути засмученою через відсутність бензину, але розуміння, що це наслідки роботи добрих дронів по економіці РФ, не дають сумувати, – поділилась одна з активісток. – І така думка тут превалює у кожної адекватної людини".