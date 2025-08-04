У Сочі затримали росіян, які знімали відео на фоні палаючого НПЗ
У Сочі затримали трьох росіян, які 3 серпня зняли відео на фоні палаючої нафтобази в Адлері. Вони кажуть, що під час зйомок ролика були напідпитку
Про це повідомили управління російського МВС у Краснодарському краї та Astra.
За словами МВС, росіяни віком 19, 20 та 21 року приїхали в Сочі, аби влаштуватися на роботу. Під час допиту вони пояснили, що були нетверезими на момент зйомки відео.
Раніше в мережі зʼявився відеоролик, на якому двоє дівчат та хлопець стоять на фоні палаючого нафтопереробного заводу в Адлерському районі Сочі.
Наразі щодо дівчини, яка знімала відео, склали протокол про адміністративне правопорушення, проводиться перевірка.
- У ніч проти неділі, 3 серпня, у місті Сочі Краснодарського краю РФ поскаржилися на вибухи на тлі атаки безпілотників. За словами місцевих, спалахнула нафтобаза "Роснефть-Кубаньнефтепродукт".
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