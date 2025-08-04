У Сочі затримали росіян, які знімали відео на фоні палаючого НПЗ

Про це повідомили управління російського МВС у Краснодарському краї та Astra.

За словами МВС, росіяни віком 19, 20 та 21 року приїхали в Сочі, аби влаштуватися на роботу. Під час допиту вони пояснили, що були нетверезими на момент зйомки відео.

Раніше в мережі зʼявився відеоролик, на якому двоє дівчат та хлопець стоять на фоні палаючого нафтопереробного заводу в Адлерському районі Сочі.

Наразі щодо дівчини, яка знімала відео, склали протокол про адміністративне правопорушення, проводиться перевірка.

Великий почин: в расие стало модно делать видосы на фоне горящих нефтебаз. На видео нефтебаза в Сочи сегодня ???????????? Неплохо, но надо больше ???????????? pic.twitter.com/rkgloSOagP — Лютый русофоб (@ruzke_politota) August 3, 2025