У США багато ознак тоталітаризму, вони не з'явились за один день, - історикиня Шор
У США сьогодні спостерігається сплеск тоталітарних ознак у політиці, особливо це почало відчуватись з приходом у політику Дональда Трампа у 2015 році
Про це в етері Еспресо розповіла американська історикиня, дослідниця історії Східної Європи, професор інтелектуальної історії Європи Єльського університету Марсі Шор.
"Звичайно, що в США зараз дуже багато ознак тоталітаризму, і вони не з'явилися просто в один день. Александр ван дер Беллен, австрійський президент, кілька років тому сказав про Аушвіц: "Аушвіц — це не те, що нізвідки з'явилося". Усе це створюється поступово. Усе це не відбувається за ніч. Я впевнена, що ви спостерігали за Російською Федерацією, як змінювалася ситуація з Путіним. Тобто все це відбувається поступово, поступово, поступово", - розповіла Шор.
За словами дослідниці, з приходом Дональда Трампа у політику у США почало зʼявлятись більше ознак тоталітаризму.
"Усе своє життя я була зосереджена на Східній Європі, а не на Америці, навіть попри те, що я американка. Але я можу сказати, що я почала панікувати близько десяти років тому, у вересні-жовтні 2015 року, коли Трамп вийшов на політичну сцену. Тоді я зрозуміла, що щось тоталітарне вивільнилося, я б сказала так, що навіть до того, у 2008 році на виборах. Коли Обама та Байден були проти Джона Маккейна, і Джон Маккейн вирішив об'єднатися з колегою", - додала вона.
У суботу, 18 жовтня, близько 7 млн американців вийшли на акції протесту "Ні королям" по всій території Сполучених Штатів проти політики президента Дональда Трампа
