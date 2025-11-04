У США демократи й республіканці оприлюднили спільну пропозицію, аби зупинити шатдаун
У Сполучених Штатах Республіканська й Демократична партії розробили спільний план, аби відновити роботу палати представників та подолати шатдаун
Про це пише Axios.
У матеріалі йдеться, що спільна пропозиція передбачає податкові пільги за програмою доступного медичного страхування (ACA), а також антикорупційні реформи.
Так, пропонується розширити ще на 2 роки розширені податкові відрахування на страхові премії та поступово скасувати обмеження для американців, які заробляють $200-400 тис. на рік.
Водночас у плані згадують про реформи щодо заходів контролю, серед яких – зобов'язання для страхових майданчиків ACA перевіряти статус одержувачів, аби унеможливити випадки шахрайства і підвищити прозорість у витрачанні коштів.
Читайте також: Шатдаун по-трампівськи: як бюджетна війна у США загрожує економіці та Україні. Пояснюємо
"Конгрес зайшов у глухий кут, і занадто багато американців втратили віру в те, що ми можемо працювати разом. Але ось правда: демократи та республіканці можуть сісти, послухати один одного і знайти спільну мову, особливо коли справа доходить до зниження витрат на охорону здоров'я… Компроміс - це не ракетобудування, і його не слід розглядати як слабкість", – йдеться в документі партій.
- У середу, 1 жовтня, уряд США вперше з 2019 року призупинив роботу уряду. Розпочався шатдаун через прострочення крайнього терміну фінансування конгресом.
- 14 жовтня спікер палати представників Майк Джонсон попередив, що чинний шатдаун може стати найтривалішим в історії США.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- Біла Церква
- USD 41.77 Купівля 41.77Продаж 42.23
- EUR Купівля 48.13Продаж 48.79
- Актуальне
- Важливе