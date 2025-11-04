У США демократи й республіканці оприлюднили спільну пропозицію, аби зупинити шатдаун

Про це пише Axios.

У матеріалі йдеться, що спільна пропозиція передбачає податкові пільги за програмою доступного медичного страхування (ACA), а також антикорупційні реформи.

Так, пропонується розширити ще на 2 роки розширені податкові відрахування на страхові премії та поступово скасувати обмеження для американців, які заробляють $200-400 тис. на рік.

Водночас у плані згадують про реформи щодо заходів контролю, серед яких – зобов'язання для страхових майданчиків ACA перевіряти статус одержувачів, аби унеможливити випадки шахрайства і підвищити прозорість у витрачанні коштів.

"Конгрес зайшов у глухий кут, і занадто багато американців втратили віру в те, що ми можемо працювати разом. Але ось правда: демократи та республіканці можуть сісти, послухати один одного і знайти спільну мову, особливо коли справа доходить до зниження витрат на охорону здоров'я… Компроміс - це не ракетобудування, і його не слід розглядати як слабкість", – йдеться в документі партій.